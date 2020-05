Profissionalização: veja como melhorar o currículo na quarentena

Com o isolamento social, optar por cursos on-line é a melhor decisão

As consequências da pandemia do novo coronavírus podem ser observadas em diversos setores da vida das pessoas. O cuidado redobrado com a saúde deve ser tomado para evitar complicações nos âmbitos sociais e econômicos. Quanto às finanças, negócios em várias partes do país passaram a enfrentar dificuldades, ocasionando em demissões.

Especialistas aconselham que, diante do atual cenário, a melhor tática para quem deseja permanecer – ou entrar no mercado profissional – é investir em especializações. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, a tecnologia deve ser ainda mais aliada, buscando por formações on-line. Isso deve ser feito agora, pois para um cenário pós-pandemia acredita-se que os profissionais mais qualificados poderão conquistar os melhores resultados. Então, como se preparar?

Como melhorar o currículo na quarentena

O primeiro passo é fazer uma revisão do seu currículo, caso já o tenha pronto, fazendo uma análise minuciosa. O momento é de observar se as informações estão atualizadas e compatíveis com o atual momento da sua carreira. Até porque nossos objetivos, habilidades e planos tendem a mudar com o passar do tempo.

Caso não tenha um currículo, comece a criá-lo agora mesmo para que seja possível avaliar os pontos a serem melhorados. Em ambos os casos é importante pensar nas informações se colocando lugar de um profissional de RH responsável por uma seleção. O que essa pessoa destacaria de pontos fortes e fracos no seu currículo?

Se o seu currículo deixa a entender que você é um profissional pouco qualificado, é necessário refletir, dentro da sua área, o que pode ser feito, como um curso de especialização ou de idiomas, estar à frente de um projeto, dominar determinada técnica, dentre outras ações.

Em geral, profissionais de RH costumam prestar atenção nos seguintes aspectos dos currículos:

-Currículo atualizado;

-Adequado à vaga que está concorrendo;

-Sem erros ortográficos;

-Precisão e clareza nas informações dadas;

-Textos mais concisos. Caso seja necessário detalhar o seu trabalho, tenha um portfólio atualizado.

Cursos gratuitos na quarentena

É sempre importante destacar o quanto os cursos gratuitos são importantes para os profissionais. Além de passarem conhecimentos importantes em diferentes áreas, é possível conquistar mais uma qualificação para acrescentar ao currículo.

Especialização na quarentena

Outra forma do profissional investir em sua qualificação é através dos cursos de pós-graduação, que incluem as especializações e MBA’s. Essas formações são mais valorizadas no mercado, pois são de nível superior e oferecidas por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Apesar dos benefícios, um empecilho para os profissionais ingressarem nesses cursos são os custos com as mensalidades. A situação se torna mais complicada no atual cenário da pandemia.



Por isso, a dica é aderir a uma bolsa de estudos diretamente nas instituições ou em empresas que trabalham com incentivo à educação, através de programas de descontos. O Educa Mais Brasil, por exemplo, disponibiliza cursos com até 70% de desconto nas mensalidades. O programa oferece desconto em cursos para todas as modalidades de ensino, da educação básica ao ensino superior – graduação e pós-graduação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

