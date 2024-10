MEC atribui nota máxima para curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifap

Avaliação foi realizada de 23 a 30 de setembro e graduação obteve excelência na organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

A Comissão de Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), concedeu ao curso de Licenciatura em Artes Visuais, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), nota máxima na avaliação realizada de 23 a 30 de setembro. O conceito 5 reafirma a qualidade da formação dos futuros licenciados da graduação, refletindo na melhoria da educação básica no estado.

O coordenador do curso, Prof. Ms. José de Vasconcelos Silva, a nota máxima do MEC é reflexo de um trabalho coletivo e de um processo que iniciou há mais de um ano.

“Começa pela preparação e trabalho árduo da coordenação minha e do prof. Fábio Wosniak (vice-coordenador), que assumimos o compromisso com a mudança, alterando PPP, envolvendo os professores, estruturando as regras de organização do curso, estruturas físicas, etc… No envolvimento dos técnicos. Professores do Núcleo Docente Estruturante do curso. E outros docentes que vestiram a camisa do curso e ajudaram dando sua contribuição com pesquisa, extensão… E aos alunos que sempre estiveram ativos nas decisões do curso, participando das reuniões de colegiado, partilhando desejos e buscando resolver problemas, seja com Centro Acadêmico, seja como representante de turmas ou de forma voluntária ajudando a coordenação. Também tem o pessoal do Deavi, Departamento de Avaliação e Informação, que estiveram ao lado orientando e auxiliando no processo”, afirma Silva.

O pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos, também ressalta a construção coletiva do processo de avaliação. “Temos um curso construído coletivamente com estrutura curricular inovadora, que contempla tanto os fundamentos teóricos quanto as aplicações práticas necessárias para formação profissional. A nota 5 é o reconhecimento desse trabalho coletivo de valorização e reconhecimento das artes e suas múltiplas linguagens”, observa.

A avaliação do MEC focou em três dimensões da graduação: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura. Ela faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que busca garantir a qualidade da educação superior ofertada no país.

“Os três primeiros dias da avaliação foram de visita remota ao curso de Artes Visuais. Nesse processo, foram feitas entrevistas com a coordenação, os docentes, os técnicos e os discentes. Bem como visitas aos laboratórios, salas e todas as unidades que estão ligadas ao curso como Biblioteca, etc… Após essa etapa, fizeram a consulta foi documental”, descreve o coordenador da graduação.

Sobre a licenciatura

O curso de Licenciatura em Artes Visuais tem como objetivo a formação integral de profissionais do ensino de Artes Visuais habilitados a atuar nas áreas de educação, produção/difusão, análise e crítica de arte como docentes e/ou pesquisadores.

Saiba mais sobre o curso no site https://www2.unifap.br/artes/.

* Com informações do site do curso

*Fotos: Divulgação / Artes Visuais

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...