Poetas Azuis levam recital sobre amor para Festival de Inverno de Garanhuns

O Amor Mora Aqui, recital criado em 2019 pelo grupo Poetas Azuis, foi selecionado para o 30º Festival de Inverno de Garanhuns – FIG. A apresentação do grupo amapaense está marcada para o dia 31 de julho, às 18h, na Praça da Palavra. O FIG acontece no período de 15 a 31 de julho na cidade de Garanhuns no Agreste Pernambucano.

Com produção da Duas Telas Produtora Cultural, os Azuis embarcam no dia 29 para Garanhuns. Esta será a primeira vez que o grupo se apresenta no Festival que reúne grandes nomes da cena artística nacional. A seleção ocorreu por meio de inscrição no edital de chamada pública realizada em abril.

Para este espetáculo os Poetas prepararam uma seleção diversa de poemas e canções, algumas que inclusive estarão no primeiro EP do grupo que será lançado no segundo semestre.

Poetas Azuis

É um grupo lítero-musical amapaense criado em 2012 com o intuito de promover o encontro da poesia falada e a poesia cantada através de seus recitais-shows. Tendo como seu primeiro grande projeto o recital Quando o Amor Florir. Já se apresentou em outros estados do Brasil e participou de festivais ligados a literatura e a música tais como: Off Flip, FLIMAR, FLIU e Música na Estrada. Além de circular por projetos apoiados pelo SESC como Viajando Pelo Mundo da Literatura e SESC Amazônia das Artes.

FIG

Após um hiato de dois anos, o Festival de Inverno de Garanhuns está de volta. A 30ª edição do FIG, ocorre de 15 a 31 de julho. Entre as atrações confirmadas, estão nomes como Gal Costa, Xamã, Pitty, Filipe Ret, Baco Exu do Blues, Nando Reis e Duda Beat. Este ano, o evento foi ampliado, contando com mais de 800 atrações em 24 polos culturais espalhados pela cidade. Toda a programação do festival é oferecida gratuitamente ao público.

