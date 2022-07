Prefeitura de Santana abre inscrições para a 1ª edição do Concurso Santana Beleza Verão

A seletiva inicia nesta quarta-feira (27), presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Cultura (SANCULT).

Nesta quarta-feira (27), começam as inscrições para o Santana Beleza Verão 2022, a seletiva abre vagas para a escolha da primeira musa, mister e musa LGBTQIA+. Para concorrer, os candidatos devem procurar a Sede da Fundação Municipal de Cultura (SANCULT), localizada na Avenida Antonio Nunes, s/n, Bairro Nova Brasília, Santana-AP (Biblioteca Pública da Santana), munidos do documento de identidade e a devida autorização assinada pelo responsável, em caso do participante ser menor de dezoito (18) anos. A inscrição inicia no dia 27 e segue até o dia 29, de 09h às 12h e de 14h às 17h.

No ato da inscrição, os candidatos passarão por uma pré-seleção, onde serão analisados por três avaliadores. Ao final do período de inscrição, os três concorrentes de cada categoria, melhor avaliados, irão participar da final do concurso, que irá acontecer na Praça Cívica de Santana, no domingo (31).

Confira como será feita a seleção

Durante a inscrição, os concorrentes serão avaliados em traje de praia (biquíni, maiô ou sunga), os quais deverão ser levados pelo candidato ou candidato para vestir no momento da inscrição. Os candidatos(as) menores de 18 (dezoito) anos devem estar acompanhados por seus respectivos responsáveis legais.

Quem pode participar do concurso?

1 – Candidatas do sexo feminino, solteiras, de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) anos de idade, completados até o dia do desfile;

2 – Candidatos do sexo masculino, solteiros, de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) anos de idade, completados até o dia do desfile;

3 – Candidatos do sexo masculino, que se identifique enquanto parte da comunidade LGBTQIA+, solteiros, de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) anos de idade, completados até o dia do desfile.

1º – As pessoas interessadas, menores de 18 (dezoito) anos, deverão ter autorização do responsável legal para formalização da participação.

2º – Para se candidatar o candidatos e candidatas, devem ser moradoras da Sede ou de qualquer uma das Comunidades do Município de Santana.

O concurso Santana Beleza Verão irá ocorrer durante a programação do Santana Verão e tem a premissa de valorizar o talento e enaltecer a beleza dos cidadãos santanenses. Os quesitos beleza facial, corporal, simpatia, elegância na passarela, desenvoltura em público e fotogenia serão avaliados pelos jurados da competição, em notas de 0 a 5 pontos.

Os candidatos eleitos receberão a faixa de Musa, Mister e Musa Diversidade Santana Beleza Verão 2022, e ainda, uma premiação em dinheiro e outros brindes definidos pela coordenação do evento.

Luana Silveira

Assessora de Comunicação

Prefeitura de Santana

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...