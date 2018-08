30 segredos de personal trainers para você atingir os objetivos do treino

Alguns dos maiores profissionais de educação física do país dão dicas para você conquistar suas metas e incluir de vez a atividade física na rotina

Daniela Bernardi

Conversamos com os top personal trainers do Brasil para descobrir quais as principais dicas que eles dão para suas alunas iniciantes, experientes, que querem emagrecer e até para aquelas que não curtem academia.

1. Pratique mais de uma modalidade

“Para ter uma vida ativa equilibrada e eficiente, escolha três modalidades para alternar ao longo da semana. Vale variar entre dança, luta, corrida, musculação, ioga… O importante é dar estímulos diferentes ao corpo e, principalmente, à mente.”

2. Pare quando necessário

“Quando as pessoas treinam para esportes de alto rendimento, elas costumam ultrapassar com frequência seus limites. Só que esse exagero pode causar um overtraining – leia-se: fadiga, esgotamento, lesões… –, o que a obrigará a ficar de repouso até se recuperar. Seja prudente para não retroceder por causa de uma pausa forçada.”

