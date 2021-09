Prosa Rural da Embrapa estreia na Rádio Assembleia do Amapá nesta quinta-feira, 2

O programa irá ao ar todas as quintas-feiras, sempre às 10h

O Prosa Rural, programa de rádio semanal da Embrapa, agora faz parte da programação da Rádio Assembleia (93.9FM), emissora vinculada à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap). A parceria foi consolidada este mês e a partir desta semana, todas as quintas-feiras, sempre a partir das 10h, os ouvintes ficarão por dentro das novidades sobre uso de tecnologias de baixo custo para agricultura, aquicultura e atividades florestais.

O Prosa Rural tem duração de 15 minutos, com uma programação diversificada em músicas de artistas regionais, receitas culinárias, dicas para o produtor, poesias, entrevistas com pesquisadores e utilidade pública. O programa é produzido pelos centros de pesquisas da Embrapa e pela Secretaria de Inovação e Negócios, com distribuição gratuita às emissoras parceiras.

Para cada região do Brasil, são veiculados 48 programas por ano. Uma vez por semana, a emissora parceria recebe um novo programa. As emissoras conveniadas conseguem efetuar o download dos programas no portal da Embrapa, por meio de cadastro formalizado no ato do convênio de parceria.

Para o presidente da Alap, deputado Kaká Barbosa (PL), a parceria chega num momento bastante simbólico, quando a Embrapa completa 40 anos de criação e a Assembleia Legislativa chega aos 30 anos de existência. “Em comum, além dessas datas marcantes para nossa história, Embrapa e Assembleia têm o objetivo de desenvolver o Amapá, seja no campo da pesquisa ou na área política, criando o ambiente favorável para o crescimento do nosso Estado”, afirmou o presidente.

O chefe-geral da Embrapa Amapá, Antonio Claudio Almeida de Carvalho destaca a importância de parcerias como esta para alcançar o objetivo de promover o acesso dos agricultores às tecnologias agropecuárias. “Com o acesso das melhores técnicas de produção no campo, o interior se desenvolve e todas as atividades dos centros urbanos se fortalecem junto. Temos a satisfação de contar com este suporte importante da Rádio Assembleia, para juntos oportunizarmos informações técnicas qualificadas numa linguagem de fácil entendimento, e também uma programação diversificada na cultura regional”.

Na semana em que o Prosa Rural estreia na Rádio Assembleia, o tema da grade da região Norte é “Manejo sanitário em pisciculturas: como fazer e prevenção de problemas”, produzido pela equipe da Embrapa Amapá. Neste programa, são explicadas as medidas de biossegurança e boas práticas de manejo para assegurar a qualidade dos peixes produzidos e melhoria das condições sanitárias das pisciculturas, além de conter música e dicas para o piscicultor.

Para saber mais sobre o Prosa Rural, acesse a página: https://www.embrapa.br/prosa-rural.

