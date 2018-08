Serviços gratuitos são ofertados a comunidade de Pedra Branca do Amapari

A ação conta com a parceria da Pós-graduação da Saúde da Família da Estácio Macapá, SAMU, Samuzinho e Prefeitura de Pedra Branca do Amapari

Acontece no dia 1º de setembro, das 8h às 11h30, na Escola Estadual Maria Helena Cordeiro, no Município de Pedra Branca do Amapari, a Ação comunitária de promoção e prevenção por uma saúde melhor, na ocasião haverá vários serviços ofertados para a comunidade, entre eles: triagem, testes rápidos, fonoaudiologia, assistente social, consulta médica, psicológica e odontológica, palestras educativas, entre outros atendimentos.

Segundo a Coordenadora da Ação, a Enfermeira Msc. Mônica Cristina Castro, “a ação tem como objetivo realizar atendimento multidisciplinar, fortalecendo as ações de atenção primária à saúde, com atividades que promovam a qualidade de vida das pessoas daquele município e evidenciem o processo de trabalho das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), contribuindo dessa forma para o aperfeiçoamento dos alunos da Pós-graduação em Saúde da Família da Faculdade Estácio de Macapá”, comenta Mônica.

Serviços:

– Triagem – (pré-avaliação do atendimento para consulta médica)

– Teste Rápido (HIV/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis)

– Atendimento Psicológico;

– Atendimento com Fonoaudiólogo;

– Assistente social (orientações diversas sobre as demandas da atenção básica)

– Consulta médica (clínico geral)

– Odontólogo / Saúde Bucal

– Atendimento do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)

Palestras:

– Álcool e Drogas

– IST´s (Infecção Sexualmente Transmissível): Herpes e Hepatites Virais (Distribuição de Kit´s de preservativos)

– Tuberculose

– Primeiros Socorros e Combate ao Trote com a equipe do Samuzinho