Congresso Norte Nordeste de Genética Médica amplia prazo para inscrição de trabalhos

O prazo para inscrição de trabalhos no Congresso Norte Nordeste de Genética Médica (CONNEGEM) foi prorrogado até o dia 20 de setembro. O evento será realizado pela primeira vez em Manaus, no Tropical Hotel, entre os dias 14 e 16 de novembro, com objetivo de debater tópicos atuais e os principais avanços nas pesquisas relacionadas à assistência aos pacientes com doenças genéticas.

Estudantes e pesquisadores da área devem encaminhar seus artigos por meio digital em área específica no site do evento: www.connegem2018.com.br. No site, também estão disponíveis as diretrizes para a submissão. Será permitido o envio de até quatro resumos científicos por autor, contudo, o mesmo poderá ser creditado como coautor em outros trabalhos.

“Os pesquisadores das regiões Norte e Nordeste, especialmente do Amazonas, terão uma oportunidade ímpar de interação e intercâmbio de conhecimento com diferentes grupos profissionais de todo o país. A ampliação do prazo para submissão de trabalhos garante que mais pessoas possam apresentar seus estudos neste evento inédito em nosso Estado”, enfatiza a presidente do congresso e médica geneticista, Vânia Prazeres.

Sobre o evento

O CONNEGEM é aberto para as diversas especialidades médicas e não médicas que atuam na atenção à saúde em genética, tais como pediatras, neurologistas, ortopedistas, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, entre outros. Mais de 300 participantes, entre profissionais e estudantes, são aguardados durante o evento.

A programação será composta por conferências, palestras e mesas-redondas, que estimularão a troca de experiências sobre a temática das doenças genéticas e respectivas janelas de oportunidade para o diagnóstico, prevenção e acesso precoce a tratamentos especializados.

Entre os palestrantes confirmados, está a presidente da Regional Norte e Nordeste da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), Denise Carvalho; a médica geneticista no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (UFPA) e professora do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), Antonette Souto El Husny; a coordenadora do Laboratório de Oncogenética do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a bióloga Kiyoko Abe Sandes; e a chefe do Departamento de Genética Médica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Vera Lúcia Gil.

A realização é da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), com produção da empresa Iaí Promoções e apoio da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal Erros Inatos do Metabolismo (SBTEIM), Sociedade Amazonense de Pediatria (SAPED), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).