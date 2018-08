Humanização: prefeitura promove capacitação para melhorar ainda mais atendimentos em UBS’s

O Município de Macapá iniciou na manhã desta quinta-feira, 30, uma série de capacitações aos servidores que fazem o acolhimento nas unidades de saúde. Neste primeiro momento, estão sendo capacitados cerca de 30 colaboradores. A meta é capacitar mais de 500.

A Capacitação Humanizada é um treinamento para melhoria na qualidade dos atendimentos das UBS’s. “Esses servidores são aqueles que estão na linha de frente. Não adianta ter uma unidade reformada se o primeiro atendimento não for bom. Por isso, pensamos nessa formação para humanizar ainda mais nossos atendimentos”, destacou o secretário de Saúde, Eldren Lage.

Participam da capacitação servidores que trabalham nas recepções e marcação de consultas. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Coordenadoria de Humanização, irá coordenar as ações. Maria José é nova na função e acredita que pode aprender muito com aqueles que já trabalham há muitos anos nas UBS’s. “Iremos trocar experiências para que possamos errar menos e prestar um serviço de excelência”, disse a servidora.

O prefeito Clécio Luís, que deu boas-vindas a todos da turma, fez uma retrospectiva de tudo que foi feito desde o primeiro mandato até hoje. “Temos unidades com prédios reformados, bem equipados, com medicamentos, insumos e mobiliário. Já melhoramos bastante o atendimento, mas queremos mais. Queremos atender bem as pessoas, para que elas saíam satisfeitas das unidades de saúde”, ressaltou.

Adryany Magalhães