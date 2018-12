Google divulga lista de melhores aplicativos de 2018 para Android

PUBG Mobile e app para aprender inglês estão no topo da lista; três brasileiros estão entre os vencedores

Rodrigo Fernandes

O Google divulgou, nesta segunda-feira (3), a lista com os melhores aplicativos para Android disponíveis na Play Store brasileira em 2018. Os principais vencedores foram o game PUBG Mobile, na categoria jogos, e Drops: Aprenda 31 Idiomas, na categoria apps. Os ganhadores foram escolhidos por um painel de especialistas da companhia.

Neste ano, o público também pôde escolher, pela primeira vez, o melhor game e o melhor app para sistema Android no país, com o lançamento da categoria Prêmio Voto Popular. Os vencedores foram Free Fire e Onefootball: Notícias de Futebol, respectivamente. De acordo com o Google, a categoria recebeu 2,7 milhões de votos dos brasileiros.

Além do Drops, a lista de apps elegeu os melhores serviços em outras quatro categorias: mais divertidos, melhores de auto-aperfeiçoamento, melhores ajudantes diários e melhores tesouros escondidos. A seleção de games também foi dividida, elencando os melhores jogos entre os mais competitivos, mais inovadores, melhores indie e melhores casuais.

