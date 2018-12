Preço da gasolina diminui 1% nas bombas, mas ritmo de queda ainda é lento

Valor médio cobrado pelo litro do combustível está em 4,505 reais; diesel está em 3,640 reais

Machado da Costa

O preço da gasolina voltou a cair na última semana, seguindo trajetória descendente do valor do combustível nas refinarias. Segundo relatório divulgado nesta segunda-feira 3 pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio do cobrado pelo litro da gasolina no postos do país está em 4,505 reais, pouco mais de 1% abaixo do registrado na medição anterior – de 4,554 reais. Esta é a sexta baixa seguida.

A partir do dia 1º, a Petrobras passou a cobrar 1,5333 reais por litro de gasolina tipo A, 2,2% acima dos valores cobrados anteriormente. No entanto, o preço médio da gasolina praticado pela petroleira nas refinarias acumulou uma queda de 19,4% só em novembro. E o recuo não chegou com a mesma intensidade aos postos – os preços nas bombas caíram apenas 3,6% no último mês.

A ANP solicitou às principais distribuidoras de combustíveis esclarecimentos sobre repasses de preços. As sucessivas quedas refletem o tombo do petróleo no mercado internacional, um dos parâmetros utilizados pela petroleira em sua política de reajustes diários em vigor desde julho do ano passado.

Uma das justificativas eram o estoque de combustível nas refinarias e postos. Assim, a pequena alta praticada essa semana pela petroleira não deve se refletir em um aumento automático de preços nas bombas.

Saiba mais no site da Veja