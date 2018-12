Seminário gratuito aborda oportunidades de gestão em Santana

O Seminário Gestão e Negócios dissemina informações de caráter técnico com foco na sustentabilidade e abertura de novos negócios no Município de Santana

Jamille Rosa

O Sebrae realiza o Seminário Gestão e Negócios para microempreendedores individuais, empresários, empreendedores e classe contábil no município de Santana. O evento é gratuito e ocorre no auditório do Escritório Regional do Sebrae em Santana, localizado na Avenida Rui Barbosa, 1193, no centro, na quarta-feira, 5 de dezembro, das 18h às 22h.

De acordo com o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes, o seminário propõe uma troca de experiências entre os empresários. “Nosso foco principal, é fortalecer o relacionamento com os nossos clientes, para que conheçam as estratégias de atuação do Sebrae em Santana em 2019 e fomentar a economia local”, disse o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

Temas

A programação no seminário, conta com as palestras, ‘Cenário e Perspectivas para os Pequenos Negócios’; Talk Show – As mudanças e o impacto na gestão com a implantação do E-Social; e apresentação das estratégias do Escritório do Sebrae em Santana para o desenvolvimento da economia local.

Inscrições

Inscrições no Escritório Regional do Sebrae em Santana e pelos números: (96) 99126-4224 / 3281-2475.

Parceiros

O Sebrae conta com a parceria da Receita Federal do Brasil (RFB); Prefeitura Municipal de Santana (PMS); Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Conselho Regional de Contabilidade (CRC); Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Serviço:

