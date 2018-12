Produtores e merendeiras recebem sacolas ecológicas no Fomenta Agro no Assentamento do Cedro

Como forma de promover boas práticas em sustentabilidade, o Sebrae reaproveita resíduos para confecção de sacolas ecológicas e doa aos produtores rurais e merendeiras no Assentamento do Cedro em Tartarugalzinho

Denyse Quintas

Do Assentamento do Cedro/Tartarugalzinho/AP

Produtores da Agricultura Familiar e merendeiras, participantes no evento de mercado Fomenta Agro e Desafio das Merendeiras, recebem do Sebrae, sacolas e estojo ecológico, no Assentamento do Cedro, no município de Tartarugalzinho/AP. A instituição desenvolve o Projeto Sustentabilidade Interna (PSI), com o objetivo de repensar o modo de viver e de reproduzir. Para alcançar o desenvolvimento sustentável na gestão, o Sebrae Reutiliza, recicla resíduos que seriam descartados e transforma em novos produtos, a partir de lona e banner.

De acordo com a gerente da Unidade de Administração e Finanças no Sebrae (UAF), Inês Barbosa, até 2017, todo esse material em lona e banner produzido pela instituição, era descartado e agora é reciclado. O Sebrae Reutiliza, faz parte das novas ações do PSI. “Vamos reaproveitar lonas, banners e painéis para confeccionar sacolas e estojos, e doar para as escolas do interior no estado, uma ação social voltada às comunidades carentes”, disse a gerente da UAF/Sebrae, Inês Barbosa.

A entrega das bolsas ecológicas ocorreu na Escola Estadual Darci Ribeiro, na última sexta (30), às 9h e às 13h.

