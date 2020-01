Diogo Nogueira fará show no aniversário de 262 anos de Macapá

A Prefeitura de Macapá preparou uma grande programação gratuita para comemorar os 262 anos da capital do meio do mundo, com shows em vários pontos do município no período de 31 de janeiro a 9 de fevereiro. Destaque para o show do cantor carioca Diogo Nogueira, que se apresentará na Praça Floriano Peixoto, no dia 4 de fevereiro, a partir das 21h30, exatamente na data de aniversário da cidade.

Filho do saudoso sambista João Nogueira, Diogo sobe ao palco para apresentar canções de sua carreira como “Espelho”, “Fé em Deus” e “Deixa eu te Amar”. O cantor já lançou 9 DVDs, com mais de um milhão de cópias vendidas, sendo indicado a vários prêmios no Brasil e no exterior.

Antes da apresentação do cantor, outros artistas subirão ao palco como Meio-Dia da Imperatriz e Mauro Cotta. Antes, pela manhã, o público terá a oportunidade de ouvir o melhor da Música Popular Amapaense. Se apresentarão na Praça Floriano Peixoto Osmar Júnior, Amadeu Cavalcante e Negro de Nós, além de grupos de Marabaixo e exposição de artes.

Kelly Pantoja

