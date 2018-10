Médico do Trabalho e especialista em Segurança e Saúde do SESI Nacional ministrará curso sobre eSocial

Macapá – O médico do Trabalho e especialista em Segurança e Saúde no Trabalho do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), Gustavo Nicolai, ministrará no dia 3 de outubro, a partir das 8h, na Unidade Integrada SESI/SENAI – A Banda, curso sobre eSocial. O treinamento é voltado para empresários, trabalhadores das áreas de Recurso Humanos, Fiscal, Contábil e Jurídica. Alunos do SESI e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá também podem participar.

Pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), as empresas devem comunicar ao Governo Federal, de forma unificada e eletrônica, informações relativas aos trabalhadores. O objetivo é tornar mais simples aos empregadores o cumprimento e registro de obrigações tributárias acessórias e possibilitar o aperfeiçoamento dos dados, reduzindo a burocracia para as empresas. No curso serão abordados os temas: o que é o eSocial, áreas impactadas, pontos de atenção, principais desafios relacionados à Saúde e Segurança no Trabalho, entre outros.

Segundo Gustavo Nicolai, a estratégia empresarial é uma exigência para que o eSocial funcione bem. “O tempo é escasso, por isso as empresas precisam se preparar, reunir suas equipes, definir responsáveis, firmar acordos com parceiros e fornecedores e começar um ciclo de trabalho e reuniões para os ajustes indispensáveis”, ressaltou o especialista em SST.

As inscrições podem ser realizadas na Unidade Integrada SESI/SENAI – A Banda, localizada na Av. Ernestino Borges, nº 257 no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos fones: 3084-8942 e 3084-8981.