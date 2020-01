SISU, Prouni e Educa Mais Brasil; confira o que diferencia

Programas possibilitam o acesso ao ensino superior

Uma dúvida comum, mas que é facilmente esclarecida para estudantes que vão cursar uma graduação pela primeira vez, é sobre o que diferencia o SISU, Prouni e Educa Mais Brasil. Os dois primeiros são programas do governo. Já o Educa Mais Brasil é uma iniciativa privada. Contudo, todos facilitam o ingresso no ensino superior.

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2010, e seleciona estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudar em universidades e institutos federais.

Já o Programa Universidade Para Todos (Prouni) foi criado em 2004, com o objetivo de disponibilizar bolsas de estudo integrais e parciais em universidades e faculdades privadas em todo o Brasil.

O Educa Mais Brasil disponibiliza bolsas de estudo para diversos cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, idiomas, dentre outros. Pioneiro nesse segmento no Brasil, o Educa tem parceria com milhares de instituições em todo o país. O acesso à bolsa é disponibilizado sem precisar da nota do Enem.

Agora que você já sabe qual é a diferença entre SISU, Prouni e Educa Mais Brasil, aprenda a fazer a inscrição nos respectivos programas.

Como fazer inscrição no SISU?

A inscrição no SISU é feita pela internet, sem custo ao candidato, no site do programa. Para se candidatar, siga o passo a passo do SISU:

Acesse o site de inscrição do Sisu 2020; Informe o seu número de inscrição e a sua senha do Enem 2019; Confirme os seus dados na plataforma; Escolha duas opções diferentes de cursos que você quer estudar; Indique a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições. Acompanhe a sua inscrição e fique de olho na nota de corte do SISU 2020. Com o resultado em mãos, os aprovados deverão se matricular entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro na instituição que foi aprovado. Antes da matrícula é necessário conferir todos os documentos exigidos.

Como fazer inscrição no Prouni?

A inscrição no Prouni é gratuita e feita pela internet. Para isso, o interessado deve seguir o passo a passo do Prouni:

Informar o número de inscrição no Enem de 2019 e a senha mais recente usada no Enem; Escolher, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis. O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Fique atento! O resultado da primeira chamada do Prouni será divulgado em 04 de fevereiro de 2020. Se você for pré-selecionado deverá comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição.

A diferença entre SISU e Prouni está nos pequenos detalhes. No entanto, também apresentam semelhança. Tanto o SISU quanto o Prouni selecionam os candidatos pela nota de corte.

Como fazer inscrição no Educa Mais Brasil?

Para conseguir uma bolsa pelo Educa Mais Brasil é fácil e, ao finalizar o curso, você não precisa pagar nada ao Educa nem à faculdade. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Acesse o site do Educa Mais Brasil ; Escolha a modalidade que você deseja, se: Faculdades; Pós-Graduação; Escolas; Cursos Técnicos; Idiomas; Preparatório para Concursos; Cursos Profissionalizantes; EJA – Educação para Jovens e Adultos ou Pré-Vestibular / ENEM. Digite a cidade onde deseja fazer o curso; Após visualizar as bolsas disponíveis e decidir qual é a melhor opção para você, clique em “Quero esta bolsa”; Preencha o cadastro e avance para a pré-matrícula; Após a pré-matrícula, vá à instituição escolhida para finalizar o cadastro; Pronto! Vaga garantida e sonho realizado. Boa sorte!

