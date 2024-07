4º Festival Burger Fest Rock: um sucesso de gastronomia, empreendedorismo, cultura e sustentabilidade

O festival aconteceu durante o fim de semana e atraiu público de todas as idades para vivenciar a programação e exposições

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae em exercício, Jurandil Juarez; a diretora-superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante; a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras; e o diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Amapá, Marcell Harb, receberam a sociedade e empreendedores amapaenses, na 4ª edição do Burger Fest Rock. O objetivo é valorizar e divulgar os sabores regionais das hamburguerias, com criações inovadoras e exclusivas para o festival; e possibilitar aos visitantes uma experiência gastronômica diferenciada. O Burger Fest Rock aconteceu no Sebrae, durante o fim de semana, de 12 a 14, das 17h às 23h.

De acordo com o presidente do Conselho do Sebrae, em exercício, Jurandil Juarez, o evento foi um sucesso e atingiu pessoas e grupos de todas as idades. “O Burger Fest foi extraordinário, e movimentou as pessoas. É muito interessante ver as famílias, os jovens, as crianças, todos ligados no festival. Então o Burger Fest já é um grande acontecimento”, destacou o presidente, Jurandil Juarez.

“Quero agradecer a todos os empreendedores que participaram, que acreditam no Sebrae, e que contam com nosso apoio. Declaro em nome do Sebrae, que o nosso propósito é servir e apoiar os empresários que participam com a gente nesses grandes eventos”, disse a superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil (MIDR), Waldez Goés, esteve presente no festival e elogiou a realização do festival. “Quero parabenizar o Sebrae pelo Burger Fest Rock, que representa a juventude, a família, crianças, entretenimento, lazer e principalmente, o empreendedorismo, uma relação de rede de oportunidades, cada um agregando valor, atividade e capacitação”, disse o ministro, Waldez Goés.

Competição

A competição entre os 17 hamburgueres temáticos do Burger Fest Rock foi uma grande atração e incentivo para os chefs capricharem nos ingredientes regionais. O jurado/referência nacional, Fabrício Schibuola, definiu o pódio dos três (3) vencedores do concurso.

1º Lugar – Tucuju Burger (‘Ainda é cedo’ – Pão, carne bovina, geleia de bacon, creme de queijos regionais e crispy de macaxeira), teve o troféu entregue pela diretora-superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante; o 2º Lugar – Delícias da Oci (‘Pais e Filhos’ – Delicioso Burger feito com pão, queijo mussarela, blend de peixe chapeado, alface, camarões regionais grelhados com ervas, acompanha maionese de jambu), teve o trófeu entregue pelo diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Amapá, Marcell Harb; e o 3º Lugar – Garagem Foodbeer (‘Sete cidades’ – Hambúrguer com blend bovino, creme de queijo regional (manteiga), farofa de Panko com bacon, piracuí e pimentinha de cheiro), entregue pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont.

Atrações

O evento contou com a Palestra de Marketing para Hamburguerias com o convidado nacional, Fabrício Schibuola; comercialização de hambúrgueres artesanais; cerveja artesanal e drinks; Espaço Tatoo; Espaço Kids; Exposição de artigos da banda Legião Urbana; e exposição de camisaria e acessórios.

Passaram pelo Palco Cultural durante as três noites de evento, as bandas Quitéria, Dezoito21, Savoye, Garage Vintage, Macho Veio, Hanna Paulino e Wanderley Andrade.

O visitante Márcio Cardoso, levou a esposa e os filhos para participar da programação. “Nós estamos aqui pela primeira vez no Burger Fest rock, e a gente está adorando esse evento. É um evento incrível que a gente queria ter vindo há bastante tempo, e graças a Deus ainda terão muitas outras edições, a gente vai vir sempre”, conta o visitante.

A dona da hamburgueria Bull Dog Hamburgueria, Ana Débora, participou pela segunda vez consecutiva do festival e revela que o evento ajudou para alavancar o empreendimento. “O evento Burger Fest Rock é muito importante, principalmente para quem está começando. Ano passado a gente também participou do festival e a nossa hamburgueria tinha acabado de começar, estava entrando no mercado e foi de grande importância, porque a gente pôde divulgar nosso nome, divulgar nosso lanche e trouxe bastante visibilidade para a hamburgueria”, apontou a empreendedora.

Pet

O Projeto Sebrae + Pet marcou presença com o Espaço Pet Friendly que ofereceu comida natural aos pets. “É uma experiência nova no mercado, onde algumas empresas da área de alimentação já estão aderindo para que você também possa curtir com seu animal na mesa comendo um hambúrguer”, revela a gestora do Projeto Sebrae + Pet, Kelly Cardoso.

Sustentabilidade

Nesta edição o Sebrae implementou política de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente durantes o evento; foram disponibilizados pontos de coleta de vidro por todo o espaço do festival. A CEO da empresa Amazon Reuse, Marília Nery, conta qual será o destino dos materiais reciclados coletados. “Esses materiais serão encaminhados para as cadeias produtivas, que são empresas que trabalham com reciclagem, associações que fazem artesanatos e todo esse material vai gerar uma nova economia, que a gente chama de Economia Circular”, explicou a CEO, Marília Nery.

Coordenação

O Burger Fest Rock é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont; e pela gestora do Projeto de Gastronomia Tucuju, Tatiane Negrão.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

