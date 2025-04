O Sistema Comércio Amapá promove a Semana S com serviços gratuitos e capacitação

Evento gratuito acontece nos dias 16 e 17 de maio em todo país, levando cidadania e conhecimento para transformar o comércio e os serviços no estado.

O maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro chega ao Amapá para levar cidadania, entretenimento e qualificação para trabalhadores e empreendedores do setor. A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada no estado pelo Sistema Fecomércio, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais do Amapá, nos dias 16 e 17 de maio.

A iniciativa promoverá um grande mutirão de cidadania no Amapá, oferecendo serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde e lazer, em consonância com os benefícios que o Sesc e o Senac já proporcionam diariamente à população. Também serão realizados encontros com empresários locais, abordando temas relevantes sobre varejo, inovação, negócios e mercado de trabalho. A ação ficará concentrada nos espaços do Senac Amapá, localizado na avenida Henrique Galucio, nº 1999, centro de Macapá.

O evento também celebra os 80 anos da CNC, destacando sua contribuição para o desenvolvimento do setor, ao lado das Federações do país e as unidades regionais do Sesc e Senac.

“A Semana S do Comércio é um momento essencial para aproximar ainda mais a população e os empresários das oportunidades de capacitação, serviços e tendências do mercado. No Amapá, vamos proporcionar uma programação diversificada, alinhada com as necessidades do setor, e reforçar a importância do Sistema Fecomércio na vida dos amapaenses”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio Amapá, Ladislao Monte.

No estado, o Senac Amapá realiza aproximadamente 11.097 atendimentos anuais, capacitando milhares de pessoas para o mercado de trabalho, além de prestar consultoria para empresas de diversos segmentos. Já o Sesc Amapá executa 782 mil atendimentos em cinco programas – educação, saúde, cultura, lazer e assistência –, beneficiando diretamente a população local.

Programação:

No dia 16, acontecerá a recepção aos empresários e convidados especiais para acompanharem a abertura oficial do evento, que contará com mensagem do Presidente da CNC, José Roberto Tadros, o lançamento de projetos do Sistema Comércio e palestras.

No dia 17, a ação ficará totalmente voltada à sociedade amapaense em geral que comparecer ao Senac. Para esse público, serão oferecidos serviços de saúde, bem-estar, cidadania e qualificação profissional. O Sesc disponibilizará atendimentos de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação nutricional, atividades recreativas, culturais e cortes de cabelo. Já o Senac ofertará oficinas e minicursos gratuitos nas áreas de beleza, gastronomia, tecnologia e gestão, além de orientação profissional e cadastro para cursos de formação inicial e continuada.

A programação completa da Semana S no Amapá, bem como detalhes sobre inscrições gratuitas, está disponível no site: semana-s.portaldocomercio.org.br.

