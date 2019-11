SESI AP realiza 3º edição da Feira das Profissões

Macapá – Os alunos da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá do 6° ao 9° do Ensino Fundamental e do Ensino Médio realizaram a 3º edição da Feira das Profissões. Com o tema “Aprendendo profissões: empreendendo o futuro”, os participantes puderam conhecer as diversas opções de carreiras, informações sobre o mercado de trabalho, oportunidades e especificidades de diversas áreas.

Os alunos pesquisaram sobre várias profissões. Direito, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Medicina, Dança, Moda, Teatro, Cinema, Designer, Gastronomia, Farmácia, Educação Física, Psicologia, Fisioterapia e Enfermagem foram algumas apresentadas. Na exposição, eles demonstraram aspectos relacionados às carreiras, equipamentos e uniformes utilizados, e expectativas salariais, entre outras informações.

Para a diretora da escola SESI Amapá, Valena Calandrini, a Feira das Profissões é uma maneira de auxiliar os alunos a escolher suas carreiras e sanar dúvidas, a fim de que eles se preparem para o mercado de trabalho. “Nós trabalhamos o projeto de uma forma diferenciada, por meio dessa atividade eles passam a ter conhecimento real do que é exigido do profissional no dia a dia. Desenvolvemos inúmeras competências e habilidades, levando para a prática temas que são tratados teoricamente em sala de aula”, explicou.

A aluna Luiza Rodrigues, de 12 anos, ressaltou que valeu a pena todo o empenho. “A Feira das Profissões ajudou bastante a todos nós, pois muitos ainda estão indecisos em relação ao futuro profissional. Minha turma explanou sobre o curso de Física e após nossa pesquisa, acabei gostando da área e pretendo cursar futuramente”, frisou.

Durante a programação, a Escola SESI contou com o apoio da Polícia Militar do Estado do Amapá (PM-AP), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Exército do Comando de Fronteira Amapá e 34º Batalhão de Infantaria de Selva, que apresentaram as carreiras dessas instituições.

