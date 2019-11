Dentista do Amapá é consagrada Imortal pela Academia Brasileira de Odontologia

A Academia Brasileira de Odontologia vai consagrar como Imortais os dez dentistas que foram eleitos o “Melhor Dentista do Mundo” pela Turma do Bem (Tdb), nos últimos anos. E a Dra. Daiz Nunes, única representante da Ong no Norte do país, representando o projeto e os dentistas da cidade de Macapá-AP, por seus relevantes serviços prestados à sociedade, receberá o título de Imortal.

Para a doutora Daiz Nunes, o prêmio não é uma promoção pessoal, vai muito mais além, “É como se a mensagem dos dentistas do bem fosse ficar imortalizada, o trabalho fosse ficar imortalizado, e que essa mensagem percorra os séculos para que as pessoas possam ter acesso a saúde, ao direito de ir e vir. Hoje estamos representando a odontologia que é a nossa profissão, que é o que fazemos de mais apaixonante na vida. É o que a gente conseguiu aprender a fazer e a oferecer para as pessoas, nós vivemos disso, mas também fazemos a nossa parte com quem não pode contratar nossos serviços”, concluiu a dentista.

Os escolhidos receberão o título de Imortais durante a cerimônia de encerramento da Virada da Virada, que acontecerá no Unimed Hall, em 25 de novembro, seguida de show do Fábio Jr.

Durante o ano, os dentistas e coordenadores voluntários da Turma do Bem têm seu trabalho avaliado para a eleição do Melhor Dentista do Mundo, escolhido por um júri externo e que é aquele que mais fez pelo seu município. Ou seja: além de atender a jovens e crianças, ainda fez a diferença na sua cidade e região, conquistando mudanças nas políticas públicas, espaços na imprensa, divulgações do projeto e o aumento de parcerias e voluntários.

A Academia Brasileira de Odontologia é uma entidade civil, filantrópica, de utilidade pública, sem fins lucrativos, fundada em 25 de outubro de 1949. Ela visa reunir Professores e Cirurgiões-Dentistas de todo o país para trabalharem pelo aprimoramento constante do ensino odontológico e, consequentemente, pela constante atualização dos procedimentos técnico-científicos da odontologia brasileira.

Sobre o GRAACC e a Turma do Bem

A Turma do Bem é a maior rede de voluntariado especializado do mundo. Oferece atendimento odontológico gratuito para jovens de 11 a 18 anos de baixa renda em condição de vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência. O GRAAC é uma instituição social sem fins lucrativos que garante a crianças e adolescentes com câncer todas as chances de cura.

