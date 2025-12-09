4º Flimac encerra celebrando ancestralidade, leitura e diversidade cultural

O Festival Literário de Macapá iniciou suas ações em outubro e finalizou a programação neste último sábado, 6, com pedal, piquenique e atrações culturais.

O 4º Festival Literário de Macapá – Flimac, chegou ao fim da sua programação no sábado, 6, após mais de dois meses de atividades gratuitas envolvendo alunos, professores, escritores e o público em geral, com atividades em Macapá e Oiapoque. Reafirmando seu compromisso com a valorização da literatura amazônica, a formação de leitores e a circulação de artistas locais. Confira um balanço geral do Flimac 2025.

Edição marcada pela itinerância e pela democratização da leitura

Antes da abertura oficial, o festival realizou uma itinerância em 6 escolas públicas de Macapá e do município de Oiapoque, levando oficinas, leituras, rodas de conversa e atividades formativas que aproximaram jovens da produção literária amapaense, totalizando o atendimento a cerca de 2 mil alunos. “Essa ação reafirma a missão do Flimac de formar novos leitores, descentralizar o acesso à cultura e fomentar a literatura como ferramenta de identidade e transformação social”, ressalta a coordenadora geral do Flimac, Carla Nobre.

O Flimac esteve presente também em dois conjuntos habitacionais de Macapá e em um área de ressaca na Ponte do Malha, zona sul da cidade, realizando ações itinerantes de pintura, contação de histórias, apresentações artísticas e muito mais, impactando cerca de 100 crianças diretamente.

Programação diversa e afetiva

A edição deste ano reuniu uma série de atividades que ampliam o diálogo entre literatura e outras linguagens artísticas. Entre os destaques estão: Lançamento do audiolivro, coletânea do prêmio Flimac 2024, mostras visuais, exibição de vídeos, intervenções artísticas, oficinas, rodas de conversa, onde teve mais de 70 palestrantes e artistas da palavra mobilizados, o prêmio Flimac 2025, um flashmob em uma das principais avenidas da cidade de Macapá, o Pedal Literário, um percurso cultural que une cicloturismo e literatura, que reuniu 81 participantes, e o Piquenique que encerrou o Festival com chave de ouro, tendo a famosa comemoração de aniversário do Festival com bolo, guaraná e muita poesia, com cerca de 100 participantes.

Prêmio Flimac de Poesia 2025

Entre as inovações deste ano, o tradicional Prêmio Flimac de Poesia ganhou uma nova edição, aberta a escritores e estudantes de todo o Amapá. Este ano, o tema foi “O ancestral em travessias: fronteiras, territórios e paisagens da memória”, convidando autores a refletirem sobre identidade, território e memória amazônica. Ao todo foram 108 inscrições entre categoria livre e estudantes. Neste ano foram contempladas as categorias poesia e crônica, reforçando a pluralidade da produção literária do estado, onde 70 escritores foram selecionados para compor a coletânea da IV edição do Prêmio.

Troféu Juremas de Literatura

Durante o festival, aconteceu também a entrega do Troféu Juremas de Literatura, que homenageou 11 personalidades que contribuem para o fortalecimento da literatura e da cultura amapaense. A premiação celebra trajetórias, projetos e iniciativas que transformam o cenário artístico local.

Literatura e Meio Ambiente

O Festival tem também a preocupação de unir a literatura com o meio ambiente e por isso distribuiu cerca de 200 mudas e sementes durante a sua programação. Além da doação de 5 cestas de livros para bibliotecas escolares, sendo uma delas uma escola indígena.

Um encontro que celebra a Amazônia e suas narrativas

Ao unir literatura, memória, ancestralidade e experimentações contemporâneas, o Flimac se consolida como um dos principais festivais literários do Amapá. A cada edição, reafirma sua vocação de ser espaço de encontro, formação, reflexão e celebração da arte produzida na Amazônia.

O Festival Literário de Macapá é uma idealização do Coletivo Juremas de Literatura, com produção da produtora cultural Oí Noíz Akí e da Central de Produção Colaborativa, que em 2025 será realizado a partir da aprovação na Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do Conselho Estadual da Política Cultural, da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Amapá e do senador Randolfe Rodrigues.

Texto: Thiago Soeiro e Bárbara Marina

Fotos: Ascom Flimac

