terça-feira, dezembro 9, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáEmpreendedorismo

Programação celebra força dos pequenos negócios nos 45 Anos do Sebrae no Amapá nesta terça (9)

Livia Almeida

A comemoração dos 45 Anos de atuação do Sebrae no Amapá, fortalece a marca, reconhece a contribuição de todos os públicos envolvidos e projeta o futuro da instituição como protagonista do desenvolvimento do empreendedorismo e de oportunidades no estado

Denyse Quintas

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Josiel Alcolumbre; a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante; a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras; e o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Marcell Harb, recebem clientes, colaboradores, ex-presidentes do Conselho Deliberativo e ex-diretores, entidades de representação empresarial, entidades do Conselho Deliberativo, e gestores do poder público (Legislativo, Executivo e Judiciário), para a celebração dos 45 Anos do Sebrae no Amapá, que destaca o impacto dos pequenos negócios, a força do empreendedorismo e as oportunidades no desenvolvimento do estado. A instituição comemora a data com homenagens e reconhecimentos, nesta terça-feira (9), às 19h.

Memória

Em 9 de dezembro de 1980, o Território Federal do Amapá ousou dar um passo com alcance que ninguém podia medir: nascia o Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Amapá (CEAG Amapá). Os membros fundadores foram a Associação Comercial e Industrial do Amapá (ACIA); o Clube de Diretores Lojistas de Macapá (CDL) e o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa – na época CEBRAE COM “C”.

Os primeiros membros cooperadores foram a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); o Banco da Amazônia S.A (BASA) e o Governo do Território Federal do Amapá.

Essa parceria de instituições empresariais e governamentais tinha o objetivo de contribuir para o desenvolvimento independente das micro, pequenas e médias empresas do ainda Território Federal do Amapá.

Foi em 1990, que a instituição receberia a identidade que a acompanha até hoje, o CEAG passa a fazer parte do Sistema Sebrae (agora com S), se transformando em SEBRAE Amapá – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá.

Nos anos 2000, o ritmo acelera e o atendimento chega mais longe. Feiras, inovação, projetos e programas, projetam o sonho e o empreendedorismo cresce, por meio da união com grandes parceiros, governos e prefeituras.

Em 2025, após 45 anos de atuação no Estado, o Sebrae se consolidou como uma instituição sólida e em permanente evolução. Com olha visionário, se projeta como um agente ainda mais estratégico para o desenvolvimento dos pequenos negócios, amplia a capacidade de inovação, fortalece parcerias e impulsiona a transformação digital e sustentável do empreendedorismo amapaense.

Serviço:
Sebrae no Amapá
Unidade de Marketing e Comunicação: (96)3312-2832
Central de Relacionamento: 0800 570 0800
Agência de Notícias Amapá (ASN): www.ap.agenciasebrae.com.br
Blog: www.sebraeap.blogspot.com.br
Portal Sebrae: www.ap.sebrae.com.br
Youtube: /sebraeamapa
Twitter: @sebraeap
Facebook: @sebraeap
Instagram: @sebraeap
(8/12/2025)

Você pode gostar também

Programa Cidadão Mirim Ambiental desenvolve círculos restaurativos no Fórum de Santana

Livia Almeida

PF apura desvio de recursos públicos nas eleições de 2018 no Amapá

Chico Terra

Novembro Azul: Município oferta horário estendido para coleta de PSA

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.