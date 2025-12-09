Programação celebra força dos pequenos negócios nos 45 Anos do Sebrae no Amapá nesta terça (9)

A comemoração dos 45 Anos de atuação do Sebrae no Amapá, fortalece a marca, reconhece a contribuição de todos os públicos envolvidos e projeta o futuro da instituição como protagonista do desenvolvimento do empreendedorismo e de oportunidades no estado

Denyse Quintas

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Josiel Alcolumbre; a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante; a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras; e o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Marcell Harb, recebem clientes, colaboradores, ex-presidentes do Conselho Deliberativo e ex-diretores, entidades de representação empresarial, entidades do Conselho Deliberativo, e gestores do poder público (Legislativo, Executivo e Judiciário), para a celebração dos 45 Anos do Sebrae no Amapá, que destaca o impacto dos pequenos negócios, a força do empreendedorismo e as oportunidades no desenvolvimento do estado. A instituição comemora a data com homenagens e reconhecimentos, nesta terça-feira (9), às 19h.

Memória

Em 9 de dezembro de 1980, o Território Federal do Amapá ousou dar um passo com alcance que ninguém podia medir: nascia o Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Amapá (CEAG Amapá). Os membros fundadores foram a Associação Comercial e Industrial do Amapá (ACIA); o Clube de Diretores Lojistas de Macapá (CDL) e o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa – na época CEBRAE COM “C”.

Os primeiros membros cooperadores foram a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); o Banco da Amazônia S.A (BASA) e o Governo do Território Federal do Amapá.

Essa parceria de instituições empresariais e governamentais tinha o objetivo de contribuir para o desenvolvimento independente das micro, pequenas e médias empresas do ainda Território Federal do Amapá.

Foi em 1990, que a instituição receberia a identidade que a acompanha até hoje, o CEAG passa a fazer parte do Sistema Sebrae (agora com S), se transformando em SEBRAE Amapá – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá.

Nos anos 2000, o ritmo acelera e o atendimento chega mais longe. Feiras, inovação, projetos e programas, projetam o sonho e o empreendedorismo cresce, por meio da união com grandes parceiros, governos e prefeituras.

Em 2025, após 45 anos de atuação no Estado, o Sebrae se consolidou como uma instituição sólida e em permanente evolução. Com olha visionário, se projeta como um agente ainda mais estratégico para o desenvolvimento dos pequenos negócios, amplia a capacidade de inovação, fortalece parcerias e impulsiona a transformação digital e sustentável do empreendedorismo amapaense.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação: (96)3312-2832

Central de Relacionamento: 0800 570 0800

Agência de Notícias Amapá (ASN): www.ap.agenciasebrae.com.br

Blog: www.sebraeap.blogspot.com.br

Portal Sebrae: www.ap.sebrae.com.br

Youtube: /sebraeamapa

Twitter: @sebraeap

Facebook: @sebraeap

Instagram: @sebraeap

(8/12/2025)

Curtir isso: Curtir Carregando...