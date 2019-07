Projeto Roda de Bandaia acontece aos domingos no bar e restaurante Norte das Águas

Macapá/AP – No próximo domingo, 21, acontece mais uma apresentação do projeto Roda de Bandaia, a partir das 17h, no bar e restaurante Norte das Águas – no Santa Inês, a entrada é gratuita. A Roda, idealizada pelo grupo Bandaia, em novembro de 2015, tem como integrantes músicos e cantores com larga experiência musical. São eles: João Amorim, Beto Oscar, Nitai Santana, Ismael Biluca, Paulinho Queiroga e Lucas Santana.

Completando quatro anos de existência, o evento realizado aos domingos visa o fortalecimento de ritmos, da musicalidade e da cultura local. A festa tucuju, aberta ao público, encanta por apresentar vários elementos amapaenses. As pessoas têm total liberdade para cantar, interagir com o grupo e inclusive, as mulheres que quiserem, podem até usar saias que são levadas para o Norte das Águas, justamente com a finalidade de emprestar.

“A Roda de Bandaia é um dos movimentos mais democráticos que conheço. Fico muito à vontade para dançar, pedir músicas e cantar junto com todos. É um momento de descontração que emana felicidade e uma energia excelente. Vou e recomendo”, comentou a assessora de imprensa Ana Anspach.

O local escolhido para realizar essa festa, o Norte das Águas, considerado como um dos mais conceituados pontos turísticos de Macapá, pois além de sua localização privilegiada, às margens do rio Amazonas, o local é conhecido por agregar intelectuais, poetas e amantes de boa música.

Serviço:

Roda de Bandaia

Data: 21/07/2019

Hora: A partir das 17h

Local: bar e restaurante Norte das Águas

Endereço: Rua Beira Rio, nº 470 – Santa Inês

Curtir isso: Curtir Carregando...