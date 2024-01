Investimentos do Governo do Amapá em eventos de carnaval gera expectativa positiva no setor hoteleiro do estado

Programação com desfiles de blocos e de escolas de samba promete movimentar a economia e o turismo.

Por: Luan Rodrigues

Com eventos como o Desfile das Escolas de Samba e de blocos em todo estado, com incentivo e investimentos do Governo do Amapá, a rede hoteleira vive a expectativa de aumento nas hospedagens durante o Carnaval 2024. Na última grande data comemorativa, o Réveillon da Beira Rio, em Macapá, as taxas de ocupação dos hotéis triplicaram em relação ao mesmo período no ano anterior.

“Esses grandes eventos são produtos turísticos que se vendem com muita facilidade. E no caso do Amapá, nós temos um carnaval de escolas de samba e de blocos consolidado, que pode atrair visitantes de várias partes do país e do mundo. Então, quanto mais o Estado puder fomentar os grandes eventos, é muito importante para a cadeia do turismo, porque aumenta o fluxo de passageiros na rede hoteleira”, explicou a secretária do Turismo, Anne Monte.

No carnaval do ano passado, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), o Amapá teve uma taxa de ocupação hoteleira de 40%, número que o setor espera ser superado este ano. Com o retorno do Réveillon da Beira Rio 2024, essa taxa, que era de 19% em 2022, chegou a 53% no mesmo período. O presidente da Abih no Amapá, Ricardo Bueno, acredita que o estado apresenta potenciais para ter números significativos neste período de folia.

“O Amapá é um dos poucos lugares que possui um carnaval de desfiles de escola de samba sendo realizado em um Sambódromo e sabemos também dos investimentos públicos que estão sendo feitos nas atrações culturais do estado. Então, esperamos sempre que todo esse esforço e potencial possa atrair mais o público de fora”, destaca Bueno.

Carnaval 2024

Como incentivo para a cultura, o turismo e a economia, em dezembro, o Governo do Estado destinou R$ 4,5 milhões para o Carnaval 2024 da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap). O recurso, com articulação do senador Davi Alcolumbre, foi entregue diretamente às 10 agremiações em uma parcela única. O evento deste ano conta com a parceria do Sebrae.

O desfile das 10 agremiações carnavalescas, marcado para os dias 9 e 10 de fevereiro, acontecem na Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo, de Macapá, que voltou a receber a programação em 2023.

Os eventos carnavalescos por todo o estado, como folia de rua, também estão com incentivo do Governo do Amapá, através de recursos, estruturas e atrações, como dos municípios de Santana e de Macapá, que contam com uma vasta programação de blocos.

Para este ano, uma das novidades é a volta do Carnaval do Povo, após 29 anos, na Praça da Bandeira. A festa comandada pela Banda Placa, criada em 1984, surgiu como uma alternativa popular aos bailes e blocos privados de Macapá. As apresentações acontecem aos domingos, e encerram no dia 11 de fevereiro.

Foto: Arquivo/Hotel Macapaba e GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...