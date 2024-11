Aprendizagem Industrial: SENAI Amapá oferta 105 vagas para o curso de Assistente de Logística e Produção

O SENAI Amapá lançou, na segunda-feira (18), o edital de reserva de vagas para o curso de Assistente de Logística e Produção, ofertado por meio do Programa de Aprendizagem Industrial da instituição. A iniciativa é voltada para empresas contribuintes, e a capacitação será realizada no Centro de Formação Profissional de Macapá e Santana.

ACESSE AQUI O EDITAL

Em Macapá são ofertadas 70 vagas, sendo 35 para o turno da manhã e 35 para o turno da tarde. E em Santana o programa disponibiliza uma turma com 35 vagas no período matutino. Entre os pré-requisitos para os candidatos a aprendizes estão a idade mínima de 14 anos e o ensino fundamental completo.

Para fazer a solicitação, a empresa interessada deve encaminhar o termo de reserva de vaga, disponível no edital, preenchido com o curso, nome do candidato, turno de aula no SENAI, idade e tamanho do uniforme. Além disso, o documento deve conter o nome, e-mail, contato e cargo e/ou função do colaborador da empresa que será responsável pelo estudante.

Após o preenchimento, o termo de reserva de vaga deve ser encaminhado à coordenação de Aprendizagem Industrial do SENAI, no Centro de Formação Profissional de Macapá ou Santana. O documento também pode ser entregue de forma virtual e, nesse caso, ele deve ser encaminhado para o email escolasenai@ap.senai.br, para solicitação das vagas na capital e escolasantana@ap.senai.br, para os pedidos em Santana.

O período de reserva de vagas por parte das empresas encerra no dia 18 de janeiro de 2025. Após esse prazo, os alunos indicados pelas empresas deverão realizar a matrícula no SENAI Amapá e entregar o contrato de trabalho na Secretaria Escolar da unidade a qual estará vinculado.

De acordo com o edital, a previsão é que as aulas do Programa de Aprendizagem Industrial comecem no dia 24 de fevereiro de 2025.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...