Show Toda Gente com Cley Lunna e convidados será dia 5 de novembro

O show “Toda Gente” abre a temporada de shows regionais no Amapá do mês de novembro, apresentando Cley Lunna no dia 5, com um repertório que faz a retrospectiva de sua carreira artística no estado e outros estados e países. Para celebrar a vida e o sucesso, ele fez convite para Alan Yared e Nitai Santana, que estarão no palco com Cley e a banda formada especialmente para este retorno. O formato de “Toda Gente” passou por mudanças devido convite para o artista retorne para a Europa, reduzindo a temporada de três apresentações para esta única e exclusiva.

“Toda Gente” resgata a história de Cley, amapaense que percorreu todos os caminhos possíveis para viver de sua arte. Dos festivais estudantis aos de porte nacional, ele idealizou e produziu o projeto Palco Amapá, com a apresentação de grandes artistas brasileiros, fez shows com homenagens marcantes para Gonzaguinha e Belchior, e colocou no mercado dois CDs e um EP. Cantor, compositor, produtor, instrumentista, são os talentos que Cley acumula e que o levaram até Suriname, Amsterdã e em 2019, para Portugal, de onde retornou com a imensa vontade de relembrar essas histórias e contar em forma de música.

Os convidados NItai e Alan

Sobem no palco deste primeiro show da temporada Alan Yared e Nitai Santana, dois artistas amapaense com trajetórias diferentes mas muitas coincidências nos palcos. Alan iniciou a carreira nos anos 80, nos movimentos de rock de garagem de Macapá, mas se rendeu à música regional, que levou à carreira solo, época em que começou a compor e participar de festivais. Dividido entre o rock e MPA, fez tributos a Legião Urbana ao mesmo tempo em que movimentava a cena musical com o Grupo Imã. Crítico, lançou o disco autoral Sai Fora Tio Sam no Fórum Social Mundial de 2009 onde ganhou público e muitos aplausos.

Nascido nos anos 90, Nitai Santana é herdeiro musical de Mestre Oscar Santos, seu bisavô, e segue a estilosa sina familiar se dedicando de forma integral à música. Contrabaixista, violonista, cantor e compositor, NItai começou a carreira aos 8 anos na sala de aula, estudando violão erudito. Aos 16 anos subiu aos palcos com os artistas do projeto São Batuques e percorreu várias capitais brasileiras, e é sempre convidado para tocar com grandes artistas amapaenses. Segue a carreira se apresentando e se aprimorando, é graduado em licenciatura em Música e Técnico em Baixo Elétrico. Está finalizando seu primeiro disco de canções autorais.

Os músicos que acompanham estes três artistas estão à altura de seus talentos. Zeca Batera tem origem musical em bandas gospel mas foi atraído para a música regional. Jéffrei Redig, tecladista, também iniciou na igreja onde foi descoberto e passou a ser convidado para participar de shows, projetos e gravações de discos. Jair Matos, guitarrista e violonista, começou na escola a carreira musical, participando de bandas e festivais estudantis, fez seu nome no ambiente gospel e se dedicou ao estudo da música em São Paulo e está gravando seu primeiro álbum instrumental. O contrabaixista Ezequiel Freitas é do mundo gospel e entrou para o circuito do jazz já como músico profissional onde se destacou e saiu para os palcos com artistas regionais, onde está até hoje, e compõe o Quarteto Casanova.

A imperdível temporada será no espaço cultural na avenida Raimundo Álvares da Costa esquina com Manoel Eudóxio Pereira – 1689 – Centro, sempre a partir das 20h. As mesas podem ser compradas antecipadamente nos números 98125-5070 ou 98130-9224 ao valor de R$ 100,00.

Mariléia Maciel

