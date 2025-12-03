20° FIM: Mostra Muralha celebra cinema ao ar livre na histórica Fortaleza de São José de Macapá

Mostra de abertura reúne curtas de 10 estados brasileiros e marca o início da programação especial dos 20 anos do Festival Imagem-Movimento

A Mostra Muralha, momento mais tradicional e simbólico do FIM – Festival Imagem-Movimento, abre oficialmente a programação da 20ª edição no próximo domingo, 7 de dezembro, a partir das 18h, transformando novamente a centenária Muralha da Fortaleza de São José de Macapá em uma grande tela de cinema ao ar livre. A seleção desta edição reúne curtas-metragens de 10 estados brasileiros, reafirmando a vocação do Festival para a pluralidade de olhares e narrativas do audiovisual independente.

O público poderá assistir a filmes que percorrem diversas regiões do país, trazendo temáticas e estéticas variadas, com produções que vêm do Território Tupinambá de Olivença (BA), Porto Velho (RO), Belém (PA), Natal (RN), São Cristóvão (SE), entre outros. A experiência do cinema a céu aberto será acompanhada por piqueniques musicais, com apresentação de Anthony e Bell Brandão com o show Dois, criando momentos de forte conexão e memórias afetivas.

Diversidade de filmes selecionados na 20ª edição do FIM

O FIM divulgou esta semana, o resultado das obras selecionadas para toda a programação, que este ano traz o tema “20 anos de cinema na Amazônia”. Ao todo, 66 filmes foram selecionados, destacando a diversidade de gênero, raça, localidades e histórias. As produções refletem as vozes de cineastas que transformam vivências, memórias e inspirações em imagem-movimento.

As produções serão exibidas de 7 a 13 de dezembro, dentro das mostras Muralha, Miscelânea, Mousikê, Quintessência, Memorabilia, Apocalipse e Mostra Fôlego! – Ficção e Documentário.

A Mostra Fôlego! é dedicada exclusivamente ao cinema amapaense, funcionando como uma vitrine de valorização da produção local. É a única mostra competitiva do Festival, reunindo filmes premiados e obras relevantes que fortalecem a identidade cultural do Amapá.

Esta edição do projeto conta com recursos da Lei de Política Nacional Aldir Blanc, Governo Federal, por meio dos editais da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT-AP) PNAB Nº 001/2024 e Fundação Municipal de Cultura de Macapá (FUMCULT), Edital PNAB Nº 04/2024.

Filmes em cartaz na Mostra Muralha – Edição especial de 20 anos do FIM

A curadoria da 20ª edição do FIM selecionou 13 produções que refletem a amplitude e a riqueza do cinema independente nacional, abrangendo temáticas, linguagens e origens regionais variadas:

Mostra Muralha

Duração: 1:45:11

Classificação Indicativa: Livre

Umassuma – Lascas de Memórias

Direção: Guaracacy Britto

Junior; Andrei Miralha

Origem: Belém – PA

N° de Inscrição: 409

Duração: 00:07:35

Aceita-me, Oceano

Direção: Nahiara Baddini

Origem: São Cristóvão – SE

N° de Inscrição: 162

Duração: 00:10:02

Alvorada

Direção: Babi Baracho; Vitória

Real

Origem: Natal – RN

N° de Inscrição: 395

Duração: 00:03:00

Não É Sobre Pasteis

Direção: Tiago Ribeiro

Origem: Belo Horizonte – MG

N° de Inscrição: 82

Duração: 00:10:25

Quando as ondas do mar desligam

Direção: Assaggi Piá, Yasoda

Nanda

Origem: Salvador – Bahia

N° de Inscrição: 28

Duração: 00:14:00

O Canto da Lua

Direção: Sebastian Gerlic

Origem: Território Tupinambá

de Olivença – Ilheus (BA)

N° de Inscrição: 411

Duração: 00:04:01

Antes D’Eu Era Nós

Direção: Lila Thevenom; Raquel

Deliberador

Origem: Londrina – PR

N° de Inscrição: 207

Duração: 00:08:29

Planeta Fome

Direção: Édier William

Origem: Porto Velho – RO

N° de Inscrição: 114

Duração: 00:15:00

Carrinho de Rolimã: uma aventura em alta velocidade

Direção: Rafael Nzinga

Origem: Belém – PA

N° de Inscrição: 310

Duração: 00:15:00

Lá na Frente

Direção: Márcio Andrade

Origem: Recife – PE

N° de Inscrição: 458

Duração: 00:10:17

Nonato, O Barato – A Ciclovia

Direção: Thiago Barba

Origem: Rio Negrinho – SC

N° de Inscrição: 267

Duração: 00:00:59

Pó de Palha

Direção: Elizângela da Silva

Origem: Morro do Chapéu – BA

N° de Inscrição: 238

Duração: 00:02:59

Circo Celeste

Direção: Rafael Humberto

Barbosa e Silva

Origem: São Simão – GO

N° de Inscrição: 452

Duração: 00:03:24

A programação completa do 20° FIM está disponível no perfil do Instagram @festivalfim e no portal festivalfim.com

SERVIÇO

Evento: Mostra Muralha – 20º FIM – Festival Imagem-Movimento

Local: Muralha da Fortaleza de São José de Macapá (AP)

Data: 7 de dezembro.

Horário: 18h

Entrada: Gratuita

Classificação Livre

Fotos: Arquivo FIM

Coordenação de Comunicação: Cíntia Souza (96) 99167-0131

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 9179-4950

