20° FIM: Mostra Muralha celebra cinema ao ar livre na histórica Fortaleza de São José de Macapá
Mostra de abertura reúne curtas de 10 estados brasileiros e marca o início da programação especial dos 20 anos do Festival Imagem-Movimento
A Mostra Muralha, momento mais tradicional e simbólico do FIM – Festival Imagem-Movimento, abre oficialmente a programação da 20ª edição no próximo domingo, 7 de dezembro, a partir das 18h, transformando novamente a centenária Muralha da Fortaleza de São José de Macapá em uma grande tela de cinema ao ar livre. A seleção desta edição reúne curtas-metragens de 10 estados brasileiros, reafirmando a vocação do Festival para a pluralidade de olhares e narrativas do audiovisual independente.
O público poderá assistir a filmes que percorrem diversas regiões do país, trazendo temáticas e estéticas variadas, com produções que vêm do Território Tupinambá de Olivença (BA), Porto Velho (RO), Belém (PA), Natal (RN), São Cristóvão (SE), entre outros. A experiência do cinema a céu aberto será acompanhada por piqueniques musicais, com apresentação de Anthony e Bell Brandão com o show Dois, criando momentos de forte conexão e memórias afetivas.
Diversidade de filmes selecionados na 20ª edição do FIM
O FIM divulgou esta semana, o resultado das obras selecionadas para toda a programação, que este ano traz o tema “20 anos de cinema na Amazônia”. Ao todo, 66 filmes foram selecionados, destacando a diversidade de gênero, raça, localidades e histórias. As produções refletem as vozes de cineastas que transformam vivências, memórias e inspirações em imagem-movimento.
As produções serão exibidas de 7 a 13 de dezembro, dentro das mostras Muralha, Miscelânea, Mousikê, Quintessência, Memorabilia, Apocalipse e Mostra Fôlego! – Ficção e Documentário.
A Mostra Fôlego! é dedicada exclusivamente ao cinema amapaense, funcionando como uma vitrine de valorização da produção local. É a única mostra competitiva do Festival, reunindo filmes premiados e obras relevantes que fortalecem a identidade cultural do Amapá.
Esta edição do projeto conta com recursos da Lei de Política Nacional Aldir Blanc, Governo Federal, por meio dos editais da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT-AP) PNAB Nº 001/2024 e Fundação Municipal de Cultura de Macapá (FUMCULT), Edital PNAB Nº 04/2024.
Filmes em cartaz na Mostra Muralha – Edição especial de 20 anos do FIM
A curadoria da 20ª edição do FIM selecionou 13 produções que refletem a amplitude e a riqueza do cinema independente nacional, abrangendo temáticas, linguagens e origens regionais variadas:
Mostra Muralha
Duração: 1:45:11
Classificação Indicativa: Livre
Umassuma – Lascas de Memórias
Direção: Guaracacy Britto
Junior; Andrei Miralha
Origem: Belém – PA
N° de Inscrição: 409
Duração: 00:07:35
Aceita-me, Oceano
Direção: Nahiara Baddini
Origem: São Cristóvão – SE
N° de Inscrição: 162
Duração: 00:10:02
Alvorada
Direção: Babi Baracho; Vitória
Real
Origem: Natal – RN
N° de Inscrição: 395
Duração: 00:03:00
Não É Sobre Pasteis
Direção: Tiago Ribeiro
Origem: Belo Horizonte – MG
N° de Inscrição: 82
Duração: 00:10:25
Quando as ondas do mar desligam
Direção: Assaggi Piá, Yasoda
Nanda
Origem: Salvador – Bahia
N° de Inscrição: 28
Duração: 00:14:00
O Canto da Lua
Direção: Sebastian Gerlic
Origem: Território Tupinambá
de Olivença – Ilheus (BA)
N° de Inscrição: 411
Duração: 00:04:01
Antes D’Eu Era Nós
Direção: Lila Thevenom; Raquel
Deliberador
Origem: Londrina – PR
N° de Inscrição: 207
Duração: 00:08:29
Planeta Fome
Direção: Édier William
Origem: Porto Velho – RO
N° de Inscrição: 114
Duração: 00:15:00
Carrinho de Rolimã: uma aventura em alta velocidade
Direção: Rafael Nzinga
Origem: Belém – PA
N° de Inscrição: 310
Duração: 00:15:00
Lá na Frente
Direção: Márcio Andrade
Origem: Recife – PE
N° de Inscrição: 458
Duração: 00:10:17
Nonato, O Barato – A Ciclovia
Direção: Thiago Barba
Origem: Rio Negrinho – SC
N° de Inscrição: 267
Duração: 00:00:59
Pó de Palha
Direção: Elizângela da Silva
Origem: Morro do Chapéu – BA
N° de Inscrição: 238
Duração: 00:02:59
Circo Celeste
Direção: Rafael Humberto
Barbosa e Silva
Origem: São Simão – GO
N° de Inscrição: 452
Duração: 00:03:24
A programação completa do 20° FIM está disponível no perfil do Instagram @festivalfim e no portal festivalfim.com
SERVIÇO
Evento: Mostra Muralha – 20º FIM – Festival Imagem-Movimento
Local: Muralha da Fortaleza de São José de Macapá (AP)
Data: 7 de dezembro.
Horário: 18h
Entrada: Gratuita
Classificação Livre
Fotos: Arquivo FIM
