Maycon Tosh lança seu novo projeto “Terra Amada” em live show na próxima sexta-feira

O cantor e compositor Maycon Tosh apresenta ao público, pela primeira vez, o seu novo e inédito trabalho “Terra Amada”, em uma live show especial, nesta sexta-feira, 5, a partir das 18h30, na Praça de Alimentação do Vila Nova Shopping (2º piso). O evento tem entrada gratuita e a transmissão será no Facebook do próprio cantor.

O show marca o lançamento de um projeto que ainda não foi gravado e chega como um verdadeiro presente de Natal de Maycon Tosh ao público do Vila Nova Shopping. Com produção de Mardokeu Mascarenhas, o artista sobe ao palco ao lado do grupo Som 3, formado pelos músicos Edgar Teles (violão base), Cássio Corrêa(percussão) e Mardokeu Mascarenha violão e direção musical.

O Pop Regional de Maycon Tosh

“Terra Amada” apresenta uma sonoridade diferente na trajetória do artista: o pop regional, mesclando elementos amazônicos com linguagem contemporânea. O repertório é composto inteiramente por músicas autorais. Este trabalho traz histórias reais da Amazônia e do povo tucuju”, destaca Maycon.

O projeto mergulha nas memórias afetivas de Maikon Tosh e nas paisagens que moldaram sua vida. As canções falam da infância e adolescência do artista, sua caminhada no centro de Macapá e os cenários emblemáticos da região como a Fortaleza, a Fazendinha, a orla do Rio Amazonas, e tantos outros elementos que compõem a identidade tucuju.

“As letras abordam turismo, cultura, educação, segurança, meio ambiente e o cotidiano da população, sem ficção: tudo é vivido, sentido e transformado em música.”, destaca o artista.

Serviço:

Live show – “Terra Amada”

Horário: 18h30

Local: Praça de Alimentação do Vila Nova Shopping

Evento gratuito

