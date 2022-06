Com apoio do ICEF livro Respeita Puliça é lançado no Garden

O que acontece quando um policial aposentado resolve contar as histórias engraçadas que viveu durante o trabalho? A resposta é simples: risos e mais risos. E foi o que ocorreu com o livro “Respeita a Puliça”, de autoria do policial civil aposentado Aldrin Torrinha, que foi lançado na sexta-feira (3), no Shopping Garden.



A ilustração ficou por conta de Sandro Silveira, outro agente da segurança pública que trocou a arma e a algema pelo papel e lápis.



Detalhe: o livro foi lançado na sexta e os colegas de profissão de Aldrin já querem que ele publique o “Respeita a Puliça II”. Isso, porque a obra reúne apenas as histórias vivenciadas por Aldrin. “Outros colegas também querem contar suas histórias. O livro é interessante porque mostra um lado da polícia que as pessoas não conhecem. Apesar das durezas do dia a dia, nós temos momentos descontraídos que buscamos colocar nesse livro”, comentou Aldrin.



A obra teve o apoio do Instituto Cultural Educacional Formar (Icef), que foi criado em 2020 com o objetivo de inserir o jovem no mercado de trabalho e valorizar a cultura.



Durante o lançamento do livro, foi concedido prêmio de Honra ao Mérito às pessoas que atuam na segurança pública e que também colaboram para o desenvolvimento da cultura do Amapá. Entre os homenageados estão a comandante da Guarda Municipal de Macapá, Joeva dos Reis Silva, secretário de Estado da Cultura, Cléverson Baía, desembargador Gilberto Pinheiro, que enviou representante, publicitário e presidente do Memorial Amapá, Walter Júnior, além de outras autoridades.



“Estamos fazendo a nossa parte que é a inclusão dos jovens e o fomento à cultura do Amapá. Certamente outros projetos serão executados ao longo do ano, porque o ICEF não para e a homenagem a essa pessoas é o reconhecimento pelo serviço que elas prestam ao desenvolvimento e história do Amapá”, comentou o presidente do Icef, Alan Farias.



Serviço

O livro está a venda Sindicato dos Policiais Civis do Amapá, situado na Av cora de Carvalho, entre as ruas Paraná e Santa Catarina.

