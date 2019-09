Carlos Reis Agni lança em Salvador romance místico sobre superação

Duas mulheres, um diário e muitos conflitos. Maria Caballeros é uma ex-guerrilheira chilena que mora nas ruas de São Paulo. Clara, uma jovem envolvida em crises existenciais. A vida das duas se une nas páginas de um antigo diário, que Maria Caballeros trazia consigo e narra histórias das lutas armadas para manter viva a resistência contra a ditadura militar no Chile.

Dos escritos para o encontro real das duas personagens, o leitor mergulha em uma história que mescla realismo e ficção e torna a leitura instigante. O lançamento do livro Diário do Conflito acontece no dia 14 de setembro, às 19 horas, na Livraria Leitura, no Shopping Bela Vista.

Diário do Conflito é o quinto romance do baiano Carlos Reis Agni. Natural de Santo Antônio de Jesus, ele encontrou na arte um caminho para a superação pessoal. Abandonado pelo pai quando criança, Carlos sofreu um acidente aos 9 anos de idade e, desde então, passou a conviver com um problema de saúde degenerativo. Aos poucos, foi perdendo movimento das penas e membros superiores. “Fui desenganado aos 13 anos. Eu já estava sentenciado a não passar dos 16 anos”, relembra.

Contrariando as previsões médicas, o menino crescia, sobrevivia mas com movimentos cada vez mais limitados. Sessões de fisioterapia não amenizam a atrofia. “A arte foi meu refúgio. Primeiro, me dediquei às artes plásticas. Morava no meu ateliê, vivia dentro das tintas para amenizar o vazio imenso que sentia”, relembra o autor, hoje aos 52 anos.

Carlos resistiu até que a paralisia das mãos impediu a expressão artística nas telas. “Tive uma depressão não diagnosticada. Estava vivendo um abismo. A vida tinha perdido o sentido”, conta. No auge do desespero, transes e comunicações com seres de outras dimensões o trouxeram de volta à não só à vida, mas também à vida literária. Desses insights nasceu seu primeiro livro, Lágrimas de um Espermatozoide.

As limitações físicas não o impedem de trilhar com liberdade o universo das letras. O Prelúdio do Desejo, Fronteira do Emocional foram algumas outras obras que brotaram da mente inquieta que aprendeu a olhar o sofrimento com outros olhos. “Me perdi fisicamente. Tive que rasgar o conto de fadas e me reconstruir para ajudar quem se perdeu nessa vida a encontrar o caminho”.

Na vida real, Carlos Reis Agni inspira superação. Durante oito anos, foi coordenador de Cultura de Santo Antônio de Jesus. Hoje, é o presidente da Associação Filarmônica Carlos Gomes, instituição centenária que ajudou a resgatar. O universo enigmático e místico é uma marca do autor cuja tônica da obra está associada ao despertar da consciência. Em todos os seus romances, a mensagem de superação se faz presente. “As pessoas vivem querendo fugir do sofrimento, mas ele é inevitável. A felicidade está em transcender. Buscar incansavelmente a verdade dentro de você, sem ilusão”.

