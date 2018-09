Abertas inscrições para Capacitação Profissional de Mulheres

A Prefeitura de Macapá abriu inscrições para a seleção de mulheres que desejam se capacitar para o mercado de trabalho. Elas irão até 28 de setembro e podem ser feitas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), que fica na Rua Manoel Eudóxio Pereira, nº 2438, Trem, das 8h às 14h. São 315 vagas, que serão distribuídas em quatro cursos.

As empreendedoras interessadas devem seguir o seguinte perfil: ser brasileira; ter idade mínima de 16 anos e possuir escolaridade compatível com o curso desejado; ser do gênero feminino; e que apresentam vulnerabilidade social, preferencialmente as que são atendidas pelos programas sociais do Governo Federal de transferência de renda. Serão destinadas aos cursos disponíveis 5% das vagas a PNE, conforme Lei 8.2013/91.

Os cursos ofertados são: Construção Civil, com dois módulos (pintora e assentamento de cerâmicas, pisos e azulejo); Secretária Executiva; Beleza e Bem-Estar, com três módulos (cabeleireira, manicure e pedicure, maquiagem e design de sobrancelhas); e Informática, com três módulos (conhecimentos básicos, Word e Excel).

Para a inscrição, a candidata deverá apresentar Cédula de Identidade (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); uma foto 3×4 (recente); e comprovante de inscrição no CadÚnico, com o Número de Identificação Social (NIS).

O edital e ficha de inscrição estão no site da prefeitura, no link:

http://macapa.ap.gov.br/images /avisos/edital_003_2018_capaci tacao_qualificacao_mulheres. pdf

Aline Brito