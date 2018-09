Confira: 18 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 1.485 vagas! Até R$24.818,71!

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Saulo Moreira

1- Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN AP) 2018

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso IAPEN AP 2018) para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no cargo de Educador Social Penitenciário e Agente Penitenciário. Em ambos os cargos será exigido certificado de conclusão de Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame. As 550 vagas do concurso IAPEN/AP 2018 estão distribuídas entre preenchimento imediato (110 vagas) e cadastro reserva (440 vagas). Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiência. O salário será de R$3.318,64.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período compreendido entre 10 horas do dia 17 de setembro e 14 horas do dia 15 de outubro de 2018 (horário de Brasília), no site oficial da organizadora – http://www.concursosfcc.com.br/. A taxa de inscrição custará R$85,00.

As provas objetivas dos cargos de Educador Social e Agente Penitenciário contarão com questões de Conhecimentos Gerais (20) e Conhecimentos Específicos (40 questões), com peso 1 e 2, respectivamente. Para ambos os cargos, as Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma e versarão sobre assuntos cobrados no edital.

As avaliações objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 09 de dezembro de 2018, em Macapá/AP, no período da manhã.

Concurso: Instituto de Administração Penitenciária do Amapá

Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Escolaridade: médio

Número de vagas: 550

Remuneração: R$3.318,64

Inscrições: entre 10 horas do dia 17 de setembro e 14 horas do dia 15 de outubro de 2018

Taxa de Inscrição: R$85,00

Provas: 09 de dezembro de 2018

Situação: EDITAL PUBLICADO

2- Polícia Civil do Paraná (PC PR) 2018

Foi divulgado no Diário Oficial o edital de concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná (Concurso PC PR 2018) para o preenchimento de 100 vagas no cargo de Escrivão de Polícia. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) tem a responsabilidade do certame. Do quantitativo de vagas, há reserva para os deficientes e negros.

“Esse é um reforço importante na segurança pública do Paraná, que se soma a série de investimentos nesta área. É mais uma medida para fortalecer o trabalho da segurança em todo o estado e levar um serviço a altura das necessidades dos paranaenses”, afirmou o governador. “A população está mais protegida, hoje, devido a atuação dos nossos policiais”, disse ele.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou certidão que comprove ter o candidato colado grau e, neste caso, com a comprovação de estar sendo providenciado o registro do diploma, na forma da lei.

As vagas do concurso PC-PR 2018 estão distribuídas da seguinte maneira: 30 vagas para Curitiba (capital) 20 para a região metropolitana; e 50 para cidades localizadas no interior do estado.As inscrições do concurso serão realizadas entre 17 horas do dia 17 de setembro de 2018 e 23 horas do dia 09 de outubro de 2018, no site oficial da organizadora. A taxa de inscrição custará R$120,00. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de outubro de 2018, em qualquer agência bancária credenciada.

Concurso: Polícia Civil do Paraná

Banca organizadora: UEL

Cargo: Escrivão de Polícia

Escolaridade: superior

Número de vagas: 100

Remuneração: R$ 5.752,41

Inscrições: entre 17 de setembro e 09 de outubro

Taxa de Inscrição: R$120,00

Provas: 18 de novembro

Veja íntegra no Notícias Concursos