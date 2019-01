SESI Amapá abre processo seletivo para contratação de funcionários

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá está com inscrições abertas até o dia 18 de janeiro, para processo seletivo visando contratação de professor de Ensino (seis vagas), professor de Letras (uma vaga), auxiliar de apoio (uma vaga) e técnico operacional (uma vaga).

As inscrições devem ser feitas por meio doe-mailcurriculum.sesisenai@sesisenaiap.org.br. O processo seletivo inclui, também, formação de cadastro reserva.

O candidato deve consultar o edital disponível no site: www.ap.sesi.org.br – Comunicado do Processo Seletivo nº 001/2019, na área Editais, e consultar todos os requisitos exigidos. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

Confira as oportunidades:

Vaga 1:

Cargo: Professor de Ensino

Formação obrigatória: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais do ensino fundamental.

Conhecimento: básico em informática.

Experiência: mínima de 06 meses na área de formação comprovada por meio de documentação.

06 vagas + cadastro de reserva.

Lotação: SESI Macapá.

Vaga 2:

Cargo: Professor Horista (Letras)

Formação obrigatória: Licenciatura Plena em Letras.

Conhecimento: básico em informática.

Experiência: mínima de 06 (seis) meses na área de formação comprovada por meio de documentação.

01 vaga + cadastro de reserva.

Lotação: SESI Macapá.

Vaga 3:

Cargo: Auxiliar de Apoio

Formação obrigatória: Ensino médio completo.

Conhecimento: básico em informática.

Experiência: Desejável na área de apoio escolar.

01 vaga + cadastro de reserva.

Lotação: SESI Macapá.

Vaga 4:

Cargo: Técnico Operacional – Pedagogia

Formação obrigatória: Licenciatura Plena em Pedagogia com ênfase em Supervisão ou

Orientação Educacional.

Conhecimento: informática.

Experiência: mínima de 01 (um) ano com coordenação e/ou orientação Escolar.

01 vaga + cadastro de reserva.

Lotação: SESI Macapá.