Sesc Amapá realiza Semana de Valorização com a Pessoa Idosa

No período de 25 a 28 de setembro, o Sistema Fecomércio, pensando na assistência, no bem estar e na qualidade de vida do idoso, realiza por meio do Sesc Amapá, a Semana de Valorização com a Pessoa Idosa, com o tema: Direitos Humanos: Avanços e Desafios nas políticas públicas da pessoa idosa. No horário das 15h45 as 16h45, no salão de eventos de Sesc Araxá.

Trabalho Social com Idosos (TSI)

O Sesc Amapá desenvolve o Trabalho Social com Idosos desde 1992 e trabalha com iniciativas que promovam o resgate, a valorização e a ressignificação das trajetórias de vida da população idosa. O enfrentamento da exclusão social na velhice e as discussões sobre o papel social do idoso como transmissor da tradição cultural e familiar também são focos do TSI.

O evento conta com programação cultural, palestras, atividades esportivas, serviços de saúde, embelezamento, baile da primavera e música ao vivo fazem parte da programação da semana. O objetivo da Semana é contribuir com ações que desenvolvam qualidade de vida dos idosos e com isso, ofertar atendimento, integração, conhecimento e capacitação com temáticas onde todos são convidados à reflexão sobre os direitos dos idosos.

Programação completa:

25/09 (terça-feira) – Local: Salão de Eventos

15h45 – Cerimonial de Abertura;

16h – Apresentação Cultural (Grupo de Idosos – ARTE VIDA – SEMAST);

16h10 – Palestra de Abertura: Direitos Humanos – Avanços e Desafios nas Políticas Públicas da Pessoa Idosa.

Palestrante: Eraldo Trindade Jr. (Núcleo de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa – DEFENAP).

16h45 – Apresentação, Programação e Ações do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Macapá – COMDPI.

26/09 (quarta-feira) – LOCAL: Sesc Araxá

8h30 – Alongamento, Atividades Esportivas e Físicas;

9h – Gincana da Alegria, Dinâmicas de Integração;

10h15 – Oficina de Dança, ginástica, zumba.

10h50 – Lanche;

27/09 (quinta-feira) – LOCAL: Salão de Eventos

14h30 – Serviços de Saúde e Embelezamento.

28/09 (sexta-feira) – LOCAL: Salão de Eventos

20h – Baile da Primavera

– Valsa das Debutantes;

– Música ao Vivo