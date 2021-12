Cras CEU das Artes será reformado e voltará a prestar serviços de assistência

O espaço será utilizado para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e acompanhamento de programas de renda.

O Prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou na manhã deste sábado (18), a ordem de serviço para o início da reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do CEU das Artes, na zona norte. Neste primeiro momento, o Cras será reformado internamente. O espaço será modernizado e voltará a oferecer aos usuários serviços de assistência.

“A população precisa dos nossos atendimentos em assistência social. É com muita felicidade que começamos mais uma obra e avançamos em infraestrutura, em serviços para quem mais precisa”, disse o prefeito.

O espaço será utilizado para atender principalmente, famílias em situação de vulnerabilidade, risco social, condições de abuso, alcoolismo, desemprego, que necessitam de proteção básica, assistência social e psicológica, além de cadastramento em programas de renda.

A reforma fomenta a ampliação dos acessos ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), que garante direitos sociais, fortalecendo a população de maneira preventiva e proativa.

“Agora vamos voltar a desenvolver atividades nessa região. Nossa unidade mais próxima daqui é o Cras Pacoval. Essa reforma é muito importante porque será convertida em serviços de atendimento e polícia públicas”, destacou a coordenadora de políticas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cláudia Camões.

Reforma

A obra será executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob) e custeada com emenda parlamentar do Deputado Federal Acácio Favacho (PROS), no valor de R$ 250 mil mais contrapartida municipal. Entram no pacote de reforma as salas de atendimento, coordenação, multiuso, banheiros e outros ambientes do centro.

“Estamos fechando o ano muito bem, com novas ordens de serviço, com essa que é tão importante para população. Enquanto secretaria, temos buscado atender todas as necessidades, dentro da nossa capacidade de execução. Reformar um ambiente como esse, que vai trazer atendimento, é muito bom para nossa gestão”, finaliza o secretário municipal de Obras, Cássio Cruz.

Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

