Principais precauções para proteger seu pet do calor durante o verão

Manter a hidratação em dia é um dos principais cuidados que os tutores devem ter

O verão é a estação do ano marcada pelas altas temperaturas e pela maior presença do sol ao longo dos dias. Neste ano, ele tem início no dia 22 de dezembro e vai até 20 de março de 2024.

Um dos principais cuidados que nós, humanos, temos durante esse período é o de redobrar a ingestão de água para garantir a hidratação ao longo do dia. Essa regra também vale para os pets. Para tanto, um cuidado simples é o de colocar água fresca no bebedouro para gatos ou na tigela do seu cachorro.

De modo a facilitar a compreensão acerca dos cuidados que devem ser incluídos na rotina de quem tem domésticos durante o verão, separamos as principais dicas para garantir que o seu pet se sinta mais confortável e seguro nessa que é a estação mais quente do ano.

Proteção e cuidado com os pets no verão

Redobre a hidratação

O principal cuidado que se pode ter no verão, de maneira geral, é elevar a quantidade de água ingerida, já que, por conta do calor excessivo, o organismo acaba eliminando mais suor, facilitando a desidratação. Isso vale tanto para os humanos quanto para os nossos animais de estimação.

Você pode deixar mais de um bebedouro (ou tigela) espalhado pela casa, lembrando de trocar o líquido diariamente. Uma dica é colocar algumas pedrinhas de gelo para deixá-la mais fresca.

Mantenha o pet em locais à sombra e ventilados

Outro ponto importante é manter o seu pet em locais seguros e protegidos contra o calor, de preferência em cômodos com a menor incidência de radiação solar. Verifique também o local onde o animal está dormindo e se preciso troque-o de lugar.

Lembre-se também de jamais deixar o seu cachorro ou gato dentro do carro fechado, mesmo que você precise de apenas uns minutinhos para entrar no mercado, farmácia ou padaria. Esse pouco tempo pode ser o suficiente para levar o animal à hipertermia e, em casos extremos, à morte.

Passeios apenas nos horários adequados

O hábito de passear com o seu cãozinho não deve ser abandonado durante os dias mais quentes, porém, deve haver uma adaptação quanto ao seu horário. Dê preferência às saídas antes das 10h e depois das 16h, já que as temperaturas costumam ser menores nesses períodos.

Os coxins – aquelas “almofadinhas” que ficam na parte inferior das patas – são a parte de contato direto com o chão e podem sofrer queimaduras. A dica é colocar a palma da mão sobre ele e observar a temperatura. Se você não suportar fazer isso por mais de cinco segundos, é sinal de que ainda está muito quente para o pet sair.

Use protetor solar para pets

O câncer de pele é uma doença que está fortemente ligada à exposição excessiva ao sol e, infelizmente, também pode acometer os nossos animais de estimação. Em contrapartida, o uso do filtro solar ajuda a proteger a pele dos raios nocivos.

E sim, o mercado atual já oferece protetor solar específico para pets. Distribua o produto sobre as regiões do corpo com maior exposição ao sol e menos pelagem, como focinho, orelha e ao redor dos olhos. Tal cuidado é essencial, sobretudo para cães de pelagem branca ou clara e de pelos curtos.

Lembre-se da desparasitação e vacinação

No verão, é muito comum que ectoparasitas, como pulgas e carrapatos, se multipliquem, principalmente por que a união entre calor e umidade fornece a condição perfeita para a sua reprodução. Sendo assim, faça a desparasitação conforme o indicado pelo veterinário.

A vacinação contra doenças graves, como leptospirose, raiva e cinomose, também precisa estar em dia. No caso da primeira, os riscos de contraí-la são maiores em regiões com muita chuva, possibilitando o contato do animal com água contaminada com urina de rato.

Esteja atento aos sinais de insolação

Se o seu cachorro ou gato estiver apresentando sintomas, como respiração curta e ofegante, batimento cardíaco acelerado, temperatura corporal elevada, tremores, língua arroxeada, vômitos e desmaios, pode ser que ele esteja sofrendo de insolação.

Essa condição, também chamada de hipertermia, acontece quando o organismo ultrapassa os 41°C de temperatura, podendo levar a um quadro de falência múltipla dos órgãos, tendo a morte como consequência fatal. Caso perceba isso, leve-o imediatamente ao veterinário.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...