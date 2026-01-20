terça-feira, janeiro 20, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáReligare

Com apoio do Governo do Amapá, Festividade de São Sebastião segue programação em Itaubal

Livia Almeida

Nesta terça-feira, 20, Dia de São Sebastião, a Vila do Carmo do Macacoari, no município de Itaubal, concentra a programação principal da tradicional festividade em homenagem ao padroeiro, com missa solene, procissão religiosa e uma extensa agenda cultural e social ao longo do dia. A celebração conta com o apoio do Governo do Amapá, por meio do Programa Amapá Afro, e da Fundação Marabaixo.

A programação inicia ainda pela manhã, com café da manhã comunitário, seguido da Santa Missa em louvor a São Sebastião, às 8h, e da procissão, às 9h, momentos que marcam o ápice da devoção dos fiéis. No período da tarde e noite, as atividades culturais e de integração social reforçam o caráter comunitário da festividade.

Coordenado pela Fundação Marabaixo (antiga Feppir), o evento preserva uma promessa secular iniciada no século XIX e fortalece a identidade negra do estado, integrando fé, cultura e valorização do patrimônio imaterial. A festividade segue até o dia 31 de janeiro, com expectativa de reunir cerca de 25 mil pessoas, impulsionando o turismo religioso e a economia local.

Programação
07h – Café da manhã
08h – Santa Missa em louvor a São Sebastião
09h – Procissão de São Sebastião
12h – Almoço
14h – DJ Liedson
17h – Bingão e leilão
19h – Pagode do Maradona
21h – Diego Marth – Toca Tudo

Local: Vila do Carmo do Macacoari
Data: 20/01/2026, às 8h
Endereço: Município de Itaubal (acesso pela Rodovia AP-70)

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Santos-AP é o primeiro classificado às semifinais do Amapaense

Livia Almeida

Governo do Estado realiza reforma no Marco Zero do Equador para impulsionar turismo no Amapá

Livia Almeida

TJAP inaugura Central de Depoimento Especial para escuta humanizada de vítimas de violência

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.