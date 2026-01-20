Com apoio do Governo do Amapá, Festividade de São Sebastião segue programação em Itaubal

Nesta terça-feira, 20, Dia de São Sebastião, a Vila do Carmo do Macacoari, no município de Itaubal, concentra a programação principal da tradicional festividade em homenagem ao padroeiro, com missa solene, procissão religiosa e uma extensa agenda cultural e social ao longo do dia. A celebração conta com o apoio do Governo do Amapá, por meio do Programa Amapá Afro, e da Fundação Marabaixo.

A programação inicia ainda pela manhã, com café da manhã comunitário, seguido da Santa Missa em louvor a São Sebastião, às 8h, e da procissão, às 9h, momentos que marcam o ápice da devoção dos fiéis. No período da tarde e noite, as atividades culturais e de integração social reforçam o caráter comunitário da festividade.

Coordenado pela Fundação Marabaixo (antiga Feppir), o evento preserva uma promessa secular iniciada no século XIX e fortalece a identidade negra do estado, integrando fé, cultura e valorização do patrimônio imaterial. A festividade segue até o dia 31 de janeiro, com expectativa de reunir cerca de 25 mil pessoas, impulsionando o turismo religioso e a economia local.

Programação

07h – Café da manhã

08h – Santa Missa em louvor a São Sebastião

09h – Procissão de São Sebastião

12h – Almoço

14h – DJ Liedson

17h – Bingão e leilão

19h – Pagode do Maradona

21h – Diego Marth – Toca Tudo

Local: Vila do Carmo do Macacoari

Data: 20/01/2026, às 8h

Endereço: Município de Itaubal (acesso pela Rodovia AP-70)

