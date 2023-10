Senac oferta serviços gratuitos em ação do Outubro Rosa 

Senac Amapá realiza evento alusivo à Campanha Outubro Rosa, falando sobre autocuidado, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação oferta um dia inteiro de serviços gratuitos de bem-estar e saúde à população, nesta sexta-feira (6), na sede do Senac em Macapá.

Com o tema “De um like nessa causa e realize o autocuidado!”, o evento oferta serviços de verificação de pressão arterial e teste de glicemia, orientação nutricional, limpeza facial com aplicação de argila, embelezamento de sobrancelha, corte de cabelo, auriculoterapia, massoterapia e aulão de zumba.

Paralelamente a esses serviços, o público feminino ainda pode participar de oficinas de automaquiagem, mesa posta, tranças nagô e marketing digital.

Serviço:

Senac Amapá

