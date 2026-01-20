Segurança Pública do Amapá garante proteção ao cidadão com redução de roubos em 67% em três anos

Resultados refletem investimentos em todo o estado que ultrapassam R$ 200 milhões entre 2023 e 2025.

A Segurança Pública do Amapá consolidou, em 2025, o período de maior produtividade e redução de índices da história. Entre os números em queda, os registros de roubo despencaram de 10,2 mil ocorrências em 2022 para 3,3 mil em 2025, que representa uma redução de 67,25% em todo o estado.

A redução na série histórica, desde 2023, reflete o fortalecimento das ações integradas do programa Amapá Mais Seguro, do Governo do Estado. Especificamente em Macapá, os registros caíram de 8,5 mil em 2022 para 2,8 mil em 2025. Nos demais municípios, o índice reduziu de 1,6 mil para 515 casos no mesmo intervalo.

Governo do Amapá moderniza a Segurança Pública e promove a maior queda nos índices de criminalidade na capital e municípios

Nos casos de latrocínio, o roubo seguido de morte, os indicadores também apontam uma tendência de queda e estabilização nos níveis mais baixos da série histórica recente. O estado registrou 13 ocorrências em 2023. Já nos anos de 2024 e 2025, os números permaneceram estáveis, com 4 casos registrados em cada ano.

“São resultados do planejamento estratégico do governador Clécio Luís, que definiu a Segurança Pública como uma das prioridades da gestão. Em 2022, vivemos um cenário onde grupos criminosos concentraram seus ataques contra o cidadão. Conseguimos reverter essa lógica e reduzir os roubos. Ao asfixiar a logística do crime e retirar armas e drogas das ruas, garantimos atuação técnica que protege patrimônio e vidas das famílias”, exaltou o secretário da Segurança Pública, Cezar Vieira.

Esses indicadores reforçam a eficácia do policiamento preventivo, ostensivo, investigativo e do uso de tecnologia na proteção do cidadão, além de investimentos em projetos sociais que levam serviços e prevenção para dentro das comunidades. As investidas fortalecem o vínculo entre os moradores e as forças de segurança e transformando as delegacias e batalhões em pontos de apoio e cidadania.

Amapá Mais Seguro

O programa Amapá Mais Seguro foca na gestão integrada e tecnologia para reduzir a criminalidade e combater o crime organizado. A iniciativa integra as forças de segurança para otimizar o policiamento e estabelecer a paz social no estado.

Além da operação, o projeto prioriza a valorização do servidor e a modernização de equipamentos e viaturas. O foco inclui investimentos em infraestrutura, novos concursos e capacitação, visando uma segurança pública mais eficiente e próxima da sociedade.

