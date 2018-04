O Boticário reinaugura loja em Macapá com nova tecnologia

A loja vai passar a utilizar um aplicativo para facilitar as compras, o que dispensa o uso de caixa físico, além de entregar um novo layout possibilitando mais conforto ao cliente na experimentação dos produtos. A reinauguração acontece as 9h.

Inaugurada em 2009, a loja O Boticário localizada na BR-156, Zona Norte de Macapá, será a primeira da franquia a receber a nova tecnologia Prisma 2.0, além da implantação de uma tecnologia focada no atendimento ao cliente.

O Grupo Alvorar entrega ao público a loja reinaugurada amanhã, terça-feira, 24/04, a partir das 9h. Essa será a primeira loja no Amapá a receber a novidade.

A unidade deve continuar com o mesmo espaço físico, mas será mais ampla, sem o balcão de caixa e deve contar com mais espaço para expor produtos e gerar experimentação. Os displays de maquiagens estarão com mais destaque, permitindo as clientes mais conforto para conhecer as linhas de maquiagem O Boticário.

Além disso, ao adotar o padrão Prisma 2.0, a loja vai dispor de um layout mais moderno e interativo, desta maneira os produtos são mais valorizados e os clientes tem mais possibilidades de experimentar os produtos.

Aplicativo MobShop

Pensando na comodidade e prezando a qualidade no atendimento ao cliente, O Boticário também adotou o uso do aplicativo MobShop, que auxilia as consultoras da franquia no processo de compra dos clientes.

Com um aparelho celular, o aplicativo permite que as consultoras verifiquem preços, descontos e finalizem a compra do cliente, tudo através do aplicativo, o que dispensa o uso do caixa físico e evita que o cliente espere, tornando o atendimento muito mais prático.

Esta é mais uma das tecnologias que estarão disponíveis na loja da franquia, localizada na Zona Norte.

Grupo Alvorar

O Grupo Alvorar, atualmente possui 16 lojas da franquia de O Boticário, distribuídas no Estado do Amapá.