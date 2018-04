Otimismo sobre economia piora e confiança do consumidor no Brasil recua em abril, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) – A confiança do consumidor brasileiro recuou em abril diante da piora do otimismo em relação à economia e o mercado de trabalho, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.

Com queda de 2,6 pontos, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) atingiu 89,4 pontos em abril, depois de subir 4,6 pontos no mês anterior.

“Os consumidores se sentem menos otimistas em relação à situação econômica nos próximos meses, influenciados em parte, pela redução das suas expectativas sobre o mercado de trabalho”, explicou em nota a coordenadora da Sondagem do Consumidor, Viviane Seda Bittencourt.

O resultado, segundo a FGV, teve como principal contribuição a queda de 7,3 pontos do indicador que mede o otimismo com relação à economia nos próximos meses, que passou para 110,7 pontos, o menor patamar desde agosto de 2017.

