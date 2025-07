Governo do Amapá reforça proteção dos profissionais de saúde que atuam com radiação no Hospital de Emergência

Dispositivo que permite monitorar os níveis de exposição e garante condições seguras de trabalho já está sendo utilizado nas unidades do Estado.

O Governo do Amapá distribuiu dosímetros às equipes que realizam exames de imagem nas unidades de saúde do Estado, como o Hospital de Emergência (HE), em Macapá. O dispositivo permite monitorar a exposição à radiação durante as atividades diárias, preservando a saúde dos profissionais que ficam expostos ao feixe ionizante, como tecnólogos e técnicos em radiologia. Desde o início do mês de junho, os dispositivos estão sendo entregues.

O dosímetro permite identificar e quantificar, de maneira precisa, a exposição à radiação, garantindo que os limites de dose estabelecidos não sejam excedidos. Isso protege a saúde dos servidores que atuam diretamente em exames como raio x e tomografia.

Equipamento dosímetro de uso individual.

Além do HE, que ganhou 30 dosímetros, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou para outras unidades de saúde que possuem serviços de imagem, como o Hospital Estadual do Oiapoque, que recebeu 9 dispositivos, o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), na capital, e o Hospital Estadual de Santana.

O uso do dispositivo é individual e restrito à sala de imagens. Os profissionais já seguem rigorosos protocolos de proteção individual, como o uso de coletes de chumbo e o posicionamento atrás de paredes “baritadas”, barreiras físicas que impedem a passagem da radiação. Esses cuidados reforçam o compromisso do Governo do Amapá com a valorização dos servidores da saúde.

Mensalmente, os dosímetros são recolhidos para avaliação dos níveis de exposição. No mesmo período, uma nova remessa é disponibilizada, garantindo que os profissionais não fiquem sem o equipamento para proteção no exercício de suas atividades.

“Esse dispositivo oferece proteção radiológica para os servidores que trabalham diretamente com radiação ionizante. As medidas seguem para análise, e assim, sempre estamos monitorando esses índices. É um compromisso com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores que lidam diariamente com equipamentos emissores de radiação”, explica Antônio Júlio, responsável técnico do Centro de Diagnóstico por Imagem do HE.

Agência de Notícias do Amapá

