Carreta Empreendedora do Sebrae promove semana de atendimento e capacitação no bairro Brasil Novo

De 1º a 5 de julho, a ação leva serviços gratuitos de orientação empresarial, oficinas e consultorias para empreendedores da zona norte de Macapá

Maria Cândida Ferreira

Com foco no fortalecimento dos pequenos negócios, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza, no período de 1º e 5 de julho, a ação ‘Aqui Tem Sebrae’ na zona norte de Macapá. Durante a iniciativa, a Carreta Empreendedora ficará instalada na praça do bairro Brasil Novo, e oferece uma série de serviços gratuitos, atendimentos personalizados e oficinas práticas para empresários e potenciais empreendedores da região.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes, o objetivo é garantir acesso a serviços essenciais de orientação, formalização e educação empreendedora.

“A carreta leva o Sebrae até quem precisa. É uma oportunidade para quem está começando ou quer se regularizar, além de ser um ponto de apoio para empreendedores locais se capacitarem e conhecerem soluções financeiras e de gestão”, destaca a gerente Denise Nunes.

A ação integra o Projeto Sebrae Itinerante no Amapá e conta com a parceria da Associação de Moradores do Bairro Brasil Novo (Asmobn), Comerciantes e Amigos do Bairro Brasil Novo e Loteamentos Liberdade e Palmares (Amcabralp), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do PagBank. Internamente, a atividade envolve as Unidades de Atendimento e Relacionamento (UAR), Educação Empreendedora (UEE), Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços (UAC-CS) e Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT).

Ao longo dos cinco dias de evento, o público terá acesso a consultorias, regularização e alteração cadastral de Micro Emprendedor Individual (MEI), declaração anual de faturamento, parcelamento de dívidas, atendimento com a CDL para consulta de histórico de crédito, além de soluções financeiras e meios de pagamento com apoio do PagBank voltadas ao comércio local. Os atendimentos ocorrem de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 12h.

A programação também inclui palestras e oficinas com temáticas como marketing digital, finanças, crédito, atendimento ao cliente e boas práticas na manipulação de alimentos. Jovens a partir de 16 anos poderão participar do Connect Day, com conteúdo introdutório sobre empreendedorismo.

Programação

Período: 1º.7.2025 a 5.7.2025 – Terça-Feira à Sábado

Local: Praça do bairro Brasil Novo (Rua do Mamoeiro, esquina com a Av. Coqueiro)

Atendimento ao público

Terça-feira a sexta-feira – 9h às 17h

Sábado – 9h às 12h

Palestras e oficinas

Data: 1º.7.2025 – Terça-Feira

Hora: 15h às 17h – Connect Day: empreendedorismo para jovens (a partir de 16 anos)

Hora: 18h às 20h – Marketing Digital

Data: 2.7.2025 – Quarta-Feira

Hora: 15h30 às 17h30 – Aprenda a gerenciar suas finanças

Hora: 18h às 20h – Como obter crédito para sua empresa

Data: 3.7.2025 – Quinta-Feira

Hora: 15h às 17h – Connect Day: empreendedorismo para jovens (a partir de 16 anos)

Hora: 18h às 20h – Atendimento ao Cliente

Data: 4.7.2025 – Sexta-Feira

Hora: 9h às 11h – Connect Day: empreendedorismo para jovens (a partir de 16 anos)

Hora: 15h às 17h – Boas práticas em manipulação de alimentos.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...