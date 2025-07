Negra Aurea lança novo clipe na 2ª edição do Sarau Veraneio, no Cine Teatro Territorial, nesta quinta (3)

Evento com classificação livre, conta com intervenções poéticas, música, exposição de livros, audiovisual, artesanato e outras atividades

O verão amazônico já começou! E para aquecer ainda mais a estação, acontece nesta quinta-feira (3), a 2ª edição do Sarau Veraneio, a partir das 18h, no Cine Teatro Territorial, centro de Macapá. A programação é de classificação livre, e conta com o lançamento do novo clipe musical da poeta, cantora e compositora Negra Aurea, além de intervenções poéticas, música, exposição de livros, mostra audiovisual, artesanato e outras atividades.

O clipe de Negra Aurea, intitulado “Fruta Mãe”, aborda a vida ribeirinha na Amazônia, onde se destaca o saboroso Açaí, e é dirigido por Maurício da Silva, da Macondo Produções.

O Sarau Veraneio é uma iniciativa independente, realizada pelas produtoras culturais Negra Aurea e Cricilma Ferreira, e tem por objetivo, criar espaços de visibilidade aos artistas amapaenses, fortalecer o hábito da leitura, estimular a produção literária local, promover cultura e conhecimento.

Saraus são importantes para a sociedade por promoverem interações sociais enriquecedoras, valorização e troca cultural, fomentando a arte como um todo.

PARTICIPAÇÕES:

Coletivo de Literatura Infantil do Amapá (CLIAP/FLIT), com Literatura Infantil ; Cooperativa de Artes e Cultura Imagem e Cia, com Ecobags; Mãos Unidas, com Artesanato ; Iran Marinho, com Exposição de Artes Plásticas; Graça Sena, com Exposição de Artes Plásticas e literatura; Mulherio Das Letras Amapá-Matinta Perera, com exposição de Literatura Amapaense; Afrologia Tucujus, com Literatura Negra; Café Literário e Projeto Café Os Poetas, com Literatura Amapaense; O Zezeu, com livros de autores amapaenses, Negra Aurea, com Exposição Da Letra para Tela; Cricilma Ferreira, com Exposição Fotográfica: Amazônia, Um legado para o Futuro e Macondo Produções, com apresentação de Audiovisual/ Clipes Musicais.

Serviço:

Sarau Veraneio e lançamento de clipe de Negra Aurea no Cine Teatro Territorial

Data: 3 de julho | quinta-feira

Hora: 18h

Local: Cine Teatro Territorial, Rua São José, S/N, entre Av. FAB e Raimundo Álvares da Costa – atrás da escola Barão do Rio Branco (anexo da escola)

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

