SVS e Anvisa fazem inspeção em navio estrangeiro ancorado no Rio Amazonas, em Fazendinha

A embarcação está sendo monitorada pelo Governo desde sexta-feira, 24, após a Anvisa informar a morte de dois tripulantes.

Nesta segunda-feira, 27, a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) realizou a investigação epidemiológica do navio “Caravos Harmony”, de bandeira da República Ilhas Marchall, na Oceania, que veio da África do Sul. A embarcação teve o registro de dois óbitos enquanto estava em alto mar, e ancorou no Rio Amazonas, em Fazendinha desde domingo, 26.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já estava monitorando o navio e fez a inspeção sanitária. De acordo com a tripulação, um homem de nacionalidade ucraniana, de 31 anos, e outro das Filipinas, de 38 anos, morreram a bordo da embarcação, por causas desconhecidas. As vítima eram engenheiros de máquinas e foram encontrados em um dos banheiros, após o turno de trabalho.

A superintendente da SVS, Margarete Gomes, informou que nesses casos é procedimento padrão a inspeção dos órgãos sanitários. Ao realizar a ação foi observando que todos os tripulantes apresentaram boas condições de saúde.

“Ninguém apresentava qualquer sintoma de contágio por doenças infectocontagiosas, a investigação foi necessária por medida de segurança de saúde e para cumprir o protocolo de casos de óbitos de causas desconhecidas ocorridos em navios internacionais”, explicou Margarete.

Os tripulantes tiveram amostras de RT-PCR (Biologia Molecular) coletadas por técnicos do Laboratório Central do Amapá (Lacen) que vão investigar vírus como o Sars-CoV-2, Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (RSV). A divulgação dos resultados deve ocorrer esta semana.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da SVS destacou que todos os tripulantes estão vacinados contra a Covid-19.

