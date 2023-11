Governo do Amapá divulga edital com resultado preliminar das fases em andamento do concurso da Polícia Civil

Essa é uma das últimas etapas antes de definir o grupo que iniciará o curso de formação.

Por: Adryany Magalhães

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira, 29, o resultado preliminar das fases de Exame Médico, Documental, Psicológico e Investigação Social do concurso da Polícia Civil do Amapá. Nessas etapas, participam 206 candidatos que foram considerados aptos na fase de Avaliação Física.

Além disso, também foi publicado o resultado definitivo da Investigação Social de uma candidata que estava aguardando a continuidade do certame para realizar a etapa.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e orientações estabelecidas no edital para apresentação de recursos. Os aptos nessas fases irão ingressar na última etapa do certame, coordenado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), que é o Curso de Formação.

O Governo do Amapá agilizou o andamento das fases do concurso que ocorreu em 2017, para que até janeiro de 2024 os candidatos aptos estejam nomeados e empossados, para atuarem como novos agentes da Polícia Civil, à disposição da sociedade amapaense, fortalecendo a Segurança Pública do Estado.

