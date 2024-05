Maio Laranja: escola estadual na Ilha de Santana recebe campanha contra abuso e exploração sexual infantil

A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma triste realidade no Brasil. Seja em uma grande capital ou nas populações ribeirinhas do rio Amazonas, há inúmeras vítimas desse tipo de crime. E para difundir a informação de conscientização quanto às medidas de prevenção e combate a violência infantojuvenil, a Central de Proteção à Infância e Juventude de Santana levou a campanha Maio Laranja até a Escola Estadual Levindo Alves dos Santos, na comunidade Cachoeirinha, na Ilha de Santana, na manhã de terça-feira (07).

A campanha Maio Laranja, criada para alertar e prevenir sobre essa prática, busca um compromisso coletivo para cuidar do público infantojuvenil, além de estabelecer maior segurança para as vítimas. A ação foca na conscientização das pessoas e atua na prevenção, orientação e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A Vara da Infância e da Juventude de Santana, que tem como titular a juíza Larissa Antunes, iniciou as ações no ambiente escolar, pois na rede de proteção a escola tem um papel específico e próprio. É o lugar onde essa violência pode ser mais facilmente detectada, pois é um espaço que crianças e adolescentes frequentam cotidianamente com adultos fora do círculo familiar.

“É necessário informar esses jovens sobre cuidados, prevenção, formas de denúncias e a importância de sinalizar ao responsável as atitudes suspeitas que eles presenciem. O objetivo é tirar esse tema da invisibilidade, para mobilizar e convocar toda a população a participar da causa em defesa dos direitos de crianças e adolescentes”, ressaltou o coordenador da Central de Proteção à Infância e Juventude de Santana, Lauro Luz.



A diretora da Escola E. Levindo Alves dos Santos, professora Lucileia Corrêa da Silva, parabenizou a iniciativa da Justiça e destacou que uma ação com essa temática se faz necessário na instituição.

“Nós conversamos informalmente com nossos alunos, mas ter a Justiça do Amapá conversando diretamente com eles trouxe um valor maior. É importante para que essas crianças e adolescentes relatem as violências que sofrem e busquem ajuda. É por meio da escola e de seus profissionais que essas violências deixam de ser invisíveis”, ressaltou.

A diretora pontuou a necessidade de levar o Maio Laranja para as regiões mais distantes do Amapá, pois os casos de violência sexual contra o público infantojuvenil se tornam expressivos.

“Estamos em uma região em que – além de toda uma carência em várias áreas – ainda persiste muito o desconhecimento. As crianças e adolescentes precisam de uma rede de proteção, saber como agir e denunciar e terem em quem confiar para pedir socorro. Com uma linguagem adequada e abordagem específica nós conseguimos trabalhar juntos esse tema tão delicado”, defendeu.

Maio Laranja em Santana

Durante este mês, a Vara da Infância e da Juventude de Santana e sua rede de parceiros – entre órgãos públicos, entidades civis e autoridades policiais – atuaram juntos na conscientização, orientação e prevenção aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

A programação no município santanense percorrerá outras comunidades como São Raimundo da Pirativa, São Tomé do Alto Pirativa e Distrito Igarapé do Lago e Distrito do Matão do Piaçacá I, II, e II, onde a equipe levará folderes informativos e conversas educativas.

“Toda essa mobilização é necessária para envolver todas as pessoas. É importante que se observe os sinais apresentados por crianças e adolescentes. O comportamento deles muda rapidamente diante de uma violência. Esse crime é silencioso, mas que tem sinais, e esses sinais precisam ser observados e denunciados”, observou a juíza Larissa Antunes, titular da unidade judicial.

Denuncie



Para denunciar casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ligue para o Disque 100. A ação está disponível 24 horas por dia, inclusive nos feriados e finais de semana. Sua identidade será mantida em sigilo e a denúncia servirá como auxílio para garantir uma proteção ainda maior às vítimas.

– Macapá, 08 de maio de 2024 –

Secretaria de Comunicação

Texto: Hugo Reis

Fotos: Flávio Lacerda

