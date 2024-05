Seminário propõe criação da Rede Estadual Primeira Infância no Amapá

O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO-IJ) do Ministério Público do Amapá (MP-AP) e a Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) promovem nesta quarta-feira (8), às 8h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Araxá, a abertura do “Seminário Estadual de fomento à criação da Rede Estadual Primeira Infância no Amapá”. O objetivo é promover a integração dos órgãos e entidades na defesa dos direitos das crianças de zero a seis anos de idade.

A iniciativa do MP-AP com a RNPI visa mobilizar e articular representantes do poder público, setor privado e a sociedade civil para instalar o Comitê Intersetorial da Unidade Federativa Amapá e colaborar com a criação da Rede Estadual Primeira Infância (REPI).

Serão três dias de programação (8, 9 e 10), no horário de 8h às 13h30, com abertura oficial pelo procurador-geral de justiça do MP-AP, Paulo Celso Ramos, e autoridades convidadas.

SERVIÇO:

Evento: “Seminário Estadual de fomento à criação da Rede Estadual pela Primeira Infância no Amapá”

Data: 8 de maio de 2024

Hora: 8h

Local: Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP

Endereço: Rua do Araxá, s/n, Bairro Araxá

Contato: Gilvana Santos (96) 99113-3879

Sugestão de Entrevistados:

Procurador-Geral de Justiça, Paulo Celso Ramos;

Integrante da Secretaria Executiva Rede Nacional Pela Primeira Infância, Solidade Menezes;

Promotora da Infância de Macapá, Fábia Regina Martins;

Secretária Adjunta de Políticas Educacionais da SEED, Antônia Costa Andrade.

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

