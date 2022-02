SESI e SENAI Amapá realizamprocesso seletivo para contratação de pessoal

Por meio de edital publicado nesta terça-feira, 15 de fevereiro, o SESI e o SENAI Amapá iniciaram processo seletivo para contratação de pessoal. Focadas em quatro áreas para ocupar a função de técnico operacional, as vagas são para as unidades de Macapá e Santana. A fase de envio do currículo vai acontecer no período de 16 a 19 de fevereiro, e será realizada exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Os interessados devem acessar o site www.sesi.org.br ou www.ap.senai.br para obter todas as informações e orientações do certame. O documento que rege a seleção está publicado na aba de Processos Seletivos. Estão sendo ofertadas vagas para técnico nas áreas de Mercado, Análise de Dados, Psicologia e Tecnologia da Informação, considerando requisitos específicos para cada uma.

No assunto do e-mail, o candidato deverá informar o número e o título da vaga, além do nome completo. O currículo a ser enviado deve estar em formato PDF, conter as informações necessárias para análise, e, obrigatoriamente, um endereço de e-mail. Deverá ser encaminhada juntamente com o currículo, a declaração de vínculo de parentesco e o termo de consentimento para o tratamento de dados pessoais no processo seletivo devidamente preenchido e assinado.

O resultado final será publicado nos sites do SESI e do SENAI Amapá, contendo uma lista geral com os nomes dos candidatos aprovados e cadastro de reserva, por ordem classificatória. O processo seletivo terá validade de 12 meses a contar da data da publicação do resultado final no site, podendo ser prorrogado por igual período.

O e-mail será a única forma de comunicação entre a instituição e o candidato, por ele será realizada a convocação para as etapas subsequentes. A contratação do aprovado ocorrerá pelo regime celetista, e será realizada de acordo com a necessidade das instituições.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...