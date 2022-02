Proaves: conheça a rotina de cuidado com os animais na Escola Família Agrícola do Pacuí

Todos os dias, técnicos e alunos realizam o manejo adequado com alimentação e vacinas para preservar o desenvolvimento e saúde das aves.

O cuidado na alimentação e saúde dos animais é importante para o seu desenvolvimento e, sobretudo, para a qualidade do alimento que será ofertado nas escolas municipais por meio do projeto Proaves da Prefeitura de Macapá. Técnicos e alunos de Agropecuária da Escola Família Agrícola do Pacuí acompanham as 660 aves que fazem parte do projeto.

“O Proaves trouxe conhecimento e aprendizado prático para os nossos alunos. Eles [alunos] têm todo o cuidado e atenção com os animais, nos ajudam na limpeza de bebedouro, fornecimento de ração e vitaminas, além da pesagem e aplicação de vacinas”, explica o técnico em agropecuária da Escola, Jorge Costa dos Santos.

A escola tem dois galpões para comportar as aves. Um é direcionado à criação de 210 frangos para produção de carne e o outro que abriga 450 galinhas poedeiras que vão produzir ovos. O objetivo é fornecer alimentação saudável às escolas municipais.

“A Prefeitura de Macapá montou a estrutura e fornece os insumos necessários para manter a saúde dos animais. O Proaves investe na agricultura familiar, fomenta o desenvolvimento do município e vai atender a alimentação escolar com carne de frango e ovos”, ressalta o secretário de Agricultura, Raimundo Azevedo.

As aves passam por uma rotina de cuidado, duas vezes por dia é realizado a limpeza e abastecimento do bebedouro e ração. Quando as aves ainda estão pequenas é necessário realizar pesagem de 15 em 15 dias, além da aplicação de vacinas e complementação da alimentação com vitaminas.

Nas galinhas que vão produzir ovo é necessário realizar a debicagem, procedimento para diminuição do bico a fim de evitar o comportamento agressivo entre as aves e, consequentemente, a quebra dos ovos.

“O procedimento dura em torno de duas a três horas e é feito com um aparelho específico. Os alunos acompanham e ajudam na realização desse processo porque eles precisam saber o ponto correto de como fazer. Eles aprendem dentro da sala de aula a teoria e no campo eles praticam e conseguem ver o que precisa ser melhorado”, detalha o técnico em agropecuária.

O profissional complementa que o Proaves trouxe reconhecimento para a instituição. “Nossa escola estava com baixa procura pelos cursos e a pandemia agravou isso. Agora, com o Proaves, a rotina mudou. Temos alunos interessados em conhecer a prática do projeto e aplicar na propriedade de sua família”, diz Jorge Santos, que também foi aluno da escola.

Alimentação saudável

O manejo correto dos animais reflete, principalmente, na qualidade da alimentação que será servida nas escolas municipais. A nutricionista do município, Aline Bentes, afirma que a proteína animal ajuda na construção e fortalecimento do corpo.

“Todo o nosso corpo é feito de proteína, como massa muscular, nossa pele e olhos. Na nutrição chamamos os alimentos que contém proteína de alimentos construtores, justamente por eles fazerem parte da composição do nosso corpo e serem tão fundamentais”, complementa a nutricionista.

Proaves

Desde 2021, a Escola Família Agrícola do Pacuí vem desenvolvendo o Proaves, um projeto de criação de aves. A iniciativa viabiliza o fornecimento de carne de frangos e ovos para a alimentação de crianças das escolas municipais. O projeto também proporciona aos alunos da Escola Família Agrícola o aprendizado prático na produção de aves.

As secretarias de Agricultura (Semag) e de Mobilização e Participação Popular (SEMMOPP) são as responsáveis pela gerência do Proaves.

Laiza Mangas

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...